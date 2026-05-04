English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Siliguri Assembly Election 2026 Result Update: উত্তরবঙ্গের রাজধানী হাইভোল্টেজ শিলিগুড়ি: বিজেপির শঙ্কর ঘোষ না কি মেয়র গৌতম ঘোষ, কে এগিয়ে কে পিছিয়ে?

Siliguri Assembly Election 2026 Result Update: উত্তরবঙ্গের রাজধানী হাইভোল্টেজ শিলিগুড়ি: বিজেপির শঙ্কর ঘোষ না কি মেয়র গৌতম ঘোষ, কে এগিয়ে কে পিছিয়ে?

Siliguri Election 2026 Result: ১৯৫৭ সালে শিলিগুড়ি, কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দখলে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম) এখানে আটবার জয় পায়।

Siliguri Assembly Election 2026 Result Update: উত্তরবঙ্গের রাজধানী হাইভোল্টেজ শিলিগুড়ি: বিজেপির শঙ্কর ঘোষ না কি মেয়র গৌতম ঘোষ, কে এগিয়ে কে পিছিয়ে?
শিলিগুড়ি বিধানসভার রেজাল্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিলিগুড়ি-- কলকাতা ও আসানসোলের পর পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম নগর কেন্দ্র। পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে এবং মহানন্দা নদীর তীরে শিলিগুড়ি।  উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে এর পরিচিত। নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অবস্থিত হওয়ায় শহরটির একটি অনন্য সাংস্কৃতিক ও ভ্রমণস্থল।

Add Zee News as a Preferred Source

সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। আমরাই আপনাদের আগে জানাব কে এগিয়ে কে পিছিয়ে।

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

১৯৫৭ সালে শিলিগুড়ি, কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দখলে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম) এখানে আটবার জয় পায়।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য সিপিআই(এম)-এর অশোক ভট্টাচার্যকে ৫,০০৬ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হন। উল্লেখ্য, অশোক ভট্টাচার্য ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা চারবার শিলিগুড়ির মন্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সালে অশোক ভট্টাচার্য বিধায়ক হিসেবে ফিরে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াকে ১৪,০৭২ ভোটে পরাজিত করেন। ২০২১ সালে শিলিগুড়িতে বিজেপি খাতা খোলে। শঙ্কর ঘোষ, তৃণমূলের ওমপ্রকাশ মিশ্রকে ৩৫,৫৮৬ ভোটে পরাজিত করেন, যেখানে অশোক ভট্টাচার্য তৃতীয় স্থানে চলে যান।

আজকের লড়াই

শঙ্কর ঘোষ — বিজেপি (BJP) (প্রধান মুখ)

গৌতম দেব — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) (বিদায়ী মন্ত্রী)

আলোক ধারা — জাতীয় কংগ্রেস (INC)

শরদিন্দু চক্রবর্তী — সিপিআই(এম) (CPM)

এছাড়া,

প্রিয়াঙ্কা বোস — বিএসপি (BSP)
শাহরিয়ার আলম — এসইউসিআই (SUCI)
মমতা দাস — এএমবি (AMB)
কৃষ্ণ নন্দ সিং — নির্দল (IND)
তরুণ তালাপত্র — নির্দল (IND)
সুনীল পণ্ডিত — নির্দল (IND)
সুরজ বিশ্বকর্মা — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির শক্তিশালী অবস্থান এবং বড় ব্যবধানে জয়ের কথা মাথায় রাখলে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসনটি দখল করা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এক ‘হিমালয় সদৃশ’ কঠিন কাজ। ছোট আঞ্চলিক দলগুলো এই লড়াইকে বহুমুখী করে তুলতে পারে। তবে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট, যাদের ভোট ২০২৪ সালে মাত্র ৫.৯৯ শতাংশে নেমে এসেছে, তাদের পক্ষে মূল নির্বাচনি সমীকরণ বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আরও পড়ুন: Ballygunge Election Result 2026 Updates: হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় না কি সিপিআইএমের তরুণ তুর্কী আফরিন বেগম? বালিগঞ্জে কে জিততে চলেছে আজ?

আরও পড়ুন: Panihati Assembly Election 2026 Result Update: পানিহাটিতে কী হবে আজ? নির্যাতিতার মা বিজেপির রত্না দেবনাথ না কি সিপিআইএমের কলতান দাশগুপ্ত-- কে এগিয়ে? শুরু গণনা

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Westbengal Assembly Election 2026SiliguriSiliguri constituency result 2026Shankar GhoshGoutam DebTMCBJPCPIM
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026 Results: সুতোর উপরে ঝুলছে জ্যোতিপ্রিয়র ভাগ্য? ভোটারদের মন ঘোরাতে পারবে তৃণমূল?
.

পরবর্তী খবর

Ballygunge Election Result 2026 Updates: হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্ট...