English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bangladeshi Ban in Siliguri: বাংলাদেশ হিন্দুদের উপরে নির্যাতন, বড় সিদ্ধান্তের পথে শিলিগুড়ির হোটেল মালিকরা

Bangladeshi Ban in Siliguri: হোটেল সংগঠনগুলির দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে আক্রমণ ও নিপীড়নের ঘটনা সামনে আসছে, তার প্রতিবাদ হিসেবেই....

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 23, 2025, 09:10 PM IST
Bangladeshi Ban in Siliguri: বাংলাদেশ হিন্দুদের উপরে নির্যাতন, বড় সিদ্ধান্তের পথে শিলিগুড়ির হোটেল মালিকরা

নারায়ণ সিংহরায়: বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতবিরোধী কার্যকলাপের পাশাপাশি সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক হামলা ও নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত গোটা দেশ। এর প্রভাব পড়েছে সীমান্তবর্তী শহর শিলিগুড়িতেও। 

Add Zee News as a Preferred Source

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হোটেল পরিষেবা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে চলেছে। একাধিক হোটেল সংগঠনের সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

হোটেল সংগঠনগুলির দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে আক্রমণ ও নিপীড়নের ঘটনা সামনে আসছে, তার প্রতিবাদ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত। তারা জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। যদিও প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

হোটেল মালিকদের এই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধন চালানো হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দলের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে হিন্দু নির্যাতন একই সূত্রে গাঁথা।

শিলিগুড়ি হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ, বলেন, দেশের স্বার্থ আগে। ২০২৪ সালে আমরা নভেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশিদের আমরা হোটেল দেওয়া বন্ধ করে দিই। কিন্তু দেখা যায় অনেক বাংলাদেশি চিকিত্সার জন্য এখানে আসেন। মানববিকতার খাতিরে তাদের আমরা হোটেলে স্থান দিয়েছি। এখন দেশ যদি ঠিক করে বাংলাদেশিদের ভিসা দেবে না তাহলে আমরাও সেটাই ফলো করব। 

আরও পড়ুন-'মিসাইল তৈরি রেখেছি, বাংলাদেশের উপরে নজর দিলে....', পাকিস্তান থেকে এল হুঁশিয়ারি...

বিজেপির একাংশের তরফে আরও কড়া মন্তব্য শোনা যায়। তাদের দাবি, বাংলাদেশকে দু’ভাগ করে হিন্দুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা উচিত, যাতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধী দলগুলি এই বক্তব্যকে উসকানিমূলক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে কটাক্ষ করেছে।

এদিকে এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চললেও সাধারণ মানুষ দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bangladeshi UnrestSiliguri HotelsHotels for Bangladeshi
পরবর্তী
খবর

Christmas in Purulia: কেকের গন্ধে ম ম করছে পুরুলিয়া! উৎসবের আমেজে কর্মসংস্থানও খুশি বাড়িয়েছে বড়দিনের...
.

পরবর্তী খবর

Nisha Chatterjee Viral VDO: 'আমার ব্রা-প্যান্টি পরা যে ছবি ভাইরাল, সেটা কই? নুসরাত-মিমি...