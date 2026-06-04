/Mamata Banerjee: দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন! মমতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের শিলিগুড়ির আইনজীবীর

নারায়ণ সিংহ রায়: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ হল থানায়। দেশবিরোধী উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিলিগুড়ির আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিং। বাংলাদেশের এক ছাত্রনেতার খুনের ঘটনায় দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মন্তব্য় করেছেন বলে অভিযোগ।
কী বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? ওইদিন ওয়াই চ্যানেলের ধর্নায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলাদেশের একটি হত্যা মামলার আসামি মেঘালয় হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিস। হোম মিনিস্টার ফোন করে বলেন, রাজ্য পুলিস যেন দেশের স্বার্থে এনিয়ে মুখ না খোলে। মমতা বলেন, কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়ে এসেছিল? সবটাই জানি।
গত ২৫ মে আগে সনাতনী ভাবাবেগকে আঘাত করে এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি কর্মী তথা পেশায় আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিং। ২০২৫ সালে কলকাতায় রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। অভিযোগ, সেই মঞ্চ থেকেই হিন্দুত্ব এবং হিন্দুদের উপর কটাক্ষ করেন তিনি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে হিন্দুদের অবমাননার বিরুদ্ধে খোদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সে সময় থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি কর্মী পেশায় আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়।
আইনজীবী হিসেবে তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে সরব হলে তাকেও হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। ২০২৫ সালের পর ২০২৬ সালে নির্বাচনের প্রাককালে ধর্নামঞ্চ থেকে ফের একবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় মমতা বন্দোপাধ্যায়কে৷ যা নিয়ে দফায় দফায় সরব হয়েছেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। রাজ্যে পালা বদলের পর এবার দুটো বিষয় নিয়ে শিলিগুড়ি সাইবার থানায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়। সেই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সাইবার থানায় মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের।
উল্লেখ্য , মঙ্গলবার ধর্মতলায় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের একটি হত্যা মামলার আসামি মেঘালয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। হোম মিনিস্টার তখন আমাকে ফোন করে বলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যেন দেশের স্বার্থে এই ব্যাপারে মুখ না খোলে। তিনি আরও বলেন, ‘কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়ে ছিল? সবটাই জানি।' তৃণমূল নেত্রীর ওই মন্তব্যের পর আলোচনায় আসে বাংলাদেশের ইসলামিক ঐক্য জোটের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ।
গত বছর ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় দিন দুপুরে তাঁকে খুন করা হয়। তারই হত্যাকারীদের ভারতীয় পুলিস গ্রেফতার করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে অনেকেই ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ বলে ধরে নিচ্ছেন। হোম মিনিস্টার বলতে তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ইঙ্গিত করেছেন বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও তিনি অমিত শাহের নাম মুখে আনেননি। উল্লেখ করেননি হাদির নামও।
আইনজীবী রিঙ্কি চট্টোপাধ্যায় সিংয়ের অভিযোগ ,"রাজ্যের শীর্ষ আদালতে গিয়ে এই ঘটনার যাতে তড়িঘড়ি নিষ্পত্তি সেই চেষ্টাই করব। এটা দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যাবস্থা বিষয়৷ তার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের সংখ্যলঘুদের উপর যে অত্যাচার হবে না তা গ্যারান্টি নেই।"
মঙ্গলবার ধর্মতলার কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত তাদের নাম যদি বলি তাহলে বাংলাদেশের তোলপাড় হবে। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকের মতে, মমতার কথায় বাংলাদেশে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। বাস্তবে সে দেশের শাসক-বিরোধী কোনও দলই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর বক্তব্যকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। একাংশের মত নির্বাচনে ভরাডুবির পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে শাসকদল বিজেপিকে নিশানা করতে এই মন্তব্য করেছেন
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