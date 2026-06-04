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Mamata Banerjee: দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন! মমতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের শিলিগুড়ির আইনজীবীর

Mamata Banerjee: আইনজীবী হিসেবে তিনি মমতার বিরুদ্ধে মামলা কারায় তাকেও হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 04, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:21 PM IST
Mamata Banerjee: দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন! মমতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের শিলিগুড়ির আইনজীবীর

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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