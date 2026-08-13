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VIRAL VIDEO: অমাবস্যার ভরা কোটালে ভয়াল হুগলি নদী, আচমকাই ধেয়ে এল ১৩৮৫২ মেট্রিক টনের সিঙ্গাপুরের জলদানব,মুহূর্তেই কলকাতা বন্দরের...

VIRAL VIDEO: অমাবস্যার ভরা কোটালেই ভয়াল হয়ে উঠেছিল হুগলি নদী, আচমকাই ধেয়ে আসে ১৩৮৫২ মেট্রিক টনের সেই দানবীয় জাহাজ। ভিডিয়ো এখন ভাইরাল...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:06 PM IST
VIRAL VIDEO: অমাবস্যার ভরা কোটালে ভয়াল হুগলি নদী, আচমকাই ধেয়ে এল ১৩৮৫২ মেট্রিক টনের সিঙ্গাপুরের জলদানব,মুহূর্তেই কলকাতা বন্দরের...
Image Credit: ঘটনার আগের মুহূর্ত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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