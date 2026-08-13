/VIRAL VIDEO: অমাবস্যার ভরা কোটালে ভয়াল হুগলি নদী, আচমকাই ধেয়ে এল ১৩৮৫২ মেট্রিক টনের সিঙ্গাপুরের জলদানব,মুহূর্তেই কলকাতা বন্দরের...

নকিবউদ্দিন গাজি: বাধ সাধল অমাবস্যার ভরা কোটাল! ভয়াল হয়ে ওঠা হুগলি নদীতে হাড়হিম ঘটনা। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীবাঁধে ধাক্কা মারল সিঙ্গাপুরের পণ্যবাহী জাহাজ NAWATA BHUM! গত বুধবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের নুরপুর ফেরিঘাটের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কন্টেনারে ঠাসা ওই কার্গো শিপ মালয়েশিয়ার প্রধান ও সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর পোর্ট ক্লাং থেকে রওনা দিয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের উদ্দেশে। বর্তমানে কলকাতা বন্দরের আনুষ্ঠানিক নাম। www.vesselfinder.com -এর ভয়েজ ডেটা ট্র্যাক করে জানা যাচ্ছে যে, এই জাহাজ গত ৩ অগস্ট মালয়েশিয়ার স্থানীয় সময়ে সন্ধে ৭টা ১৬ নাগাদ ছেড়েছিল কলকাতার উদ্দেশে। নুরপুর ফেরিঘাটের পল্টনের পাশের নদীতটে ধাক্কা মেরে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে জাহাজটি।
যা জানা যাচ্ছে
ফেরিঘাটে কোনও যাত্রীবাহী লঞ্চ না থাকায় সেদিন বড় রকমের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। তবে বাঁধে ফের ফাটল দেখা দিয়েছে। নুরপুর থেকে কুঁকড়াহাটি, গেঁওখালি ও গাদিয়াড়ার মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী লঞ্চে যাতায়াত করেন। স্থানীয়দের অনুমান জোয়ারের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দিকনির্দেশে সমস্যা হয়ে জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে, নদীর বাঁক ঘোরার সময়েই জাহাজটি তার ভারসাম্য হারিয়েছে।
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণও রয়েছে!
এও মনে করা হচ্ছে যে, জাহাজটির স্টিয়ারিং ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটির কারণেই সম্ভবত এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও ঘটনায় আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে ফেরিঘাটের কাছাকাছি দুর্ঘটনাট ঘটায়, নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর ওই এলাকায় থাকা মানুষদের সতর্ক করতে জাহাজটি বারবার হর্ন বাজাচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস ও প্রশাসনের আধিকারিকরা এসেছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী এই কন্টেইনার জাহাজ ১৩ হাজার ৮৫২ মেট্রিক টনের। লম্বায় ১৪৮ মিটার। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই ঘটনা এখানে প্রথম নয়। নুরপুর এলাকায় এরকম বড় পণ্যবাহী জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীবাঁধের দিকে চলে আসার ঘটনা আগেও ঘটেছে একাধিকবার। এর ফলে নদীবাঁধের একাংশ ও সংলগ্ন রাস্তার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার সময়ে যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন, তাঁরা ভিডিয়ো করে নেটদুনিয়ায় শেয়ার করেছেন। ফলে এই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
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