'মদে চুর থাকে পাইলট স্বামী, ৬ তলা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল!', প্রবাহের লাইসেন্স-পাসপোর্ট বাতিলের দাবি দেবলীনার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গায়িকা-ভ্লগার দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর পাইলট স্বামী প্রবাহ নন্দীর দাম্পত্য কলহ এবার পুরোদস্তুর আইনি লড়াইয়ের রূপ নিল! কদিন আগেই প্রবাহ নিজের পক্ষের যুক্তি তুলে ধরে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। আর তার ঠিক ছয় দিনের মাথায় আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে পালটা তোপ দাগলেন দেবলীনা। সরাসরি বারুইপুর আদালতের দ্বারস্থ হয়ে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এনেছেন বিস্ফোরক সব অভিযোগ।
সম্প্রতি দুই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে এক বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন গায়িকা দেবলীনা। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ধুমধাম করে বিয়ে হলেও বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর তীব্র মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালানো হত।
"মদে চুর থাকে পাইলট স্বামী!"
দেবলীনার অভিযোগ আরও মারাত্মক। তাঁর দাবি, তাঁর স্বামী প্রবাহ নাকি প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় থাকেন। একজন মদ্যপ ব্যক্তি কীভাবে আকাশপথে শত শত মানুষের জীবনের দায়িত্ব নিয়ে বিমান ওড়ান, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গায়িকা। দেবলীনার আইনজীবী জানান, “প্রবাহ পেশায় পাইলট হওয়ায় মদ্যপানের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকত। পরের দিন সকালে ফ্লাইট থাকলে সে আগের দিন সকাল থেকেই মদ্যপান শুরু করে দিত। মদ্যপ অবস্থায় হাত মোচড়ানো বা কনুই দিয়ে ঠেলে দেওয়ার মতো ঘটনা হামেশাই ঘটত। শুধু তাই নয়, নিউটাউনের ভাড়া বাড়ির ৬ তলার বারান্দা থেকে দেবলীনাকে বহুবার নীচে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে সে।”
প্রবাহ বিদেশে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কায় তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবীরা। গোটা বিষয় দেবলীনার স্বামী প্রবাহ নন্দীর বিমানসংস্থাকেও জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি চান, প্রবাহের ফ্লাইট ওড়ানো অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক, তাঁর পাইলট লাইসেন্স ও পাসপোর্ট যেন বাতিল করা হয়।
চলতি বছরের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দেবলীনা। সেই সময় তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই তারকা দম্পতির অন্দরের তুমুল বিবাদ ও গার্হস্থ্য হিংসার বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। একদিকে গায়িকার আইনি যুদ্ধ, অন্যদিকে পাইলট স্বামীর আত্মপক্ষ সমর্থন— সব মিলিয়ে বারুইপুর আদালত চত্বর এখন সরগরম।
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