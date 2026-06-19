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'মদে চুর থাকে পাইলট স্বামী, ৬ তলা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল!', প্রবাহের লাইসেন্স-পাসপোর্ট বাতিলের দাবি দেবলীনার

চলতি বছরের শুরুতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেবলীনার নিজের জীবনকে শেষ করার চেষ্টার ঘটনার পর থেকেই এই তারকা দম্পতির বিবাদ প্রকাশ্যে আসে। পাইলট স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ! দুই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে বারুইপুর আদালতের দ্বারস্থ গায়িকা দেবলীনা নন্দী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 12:09 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:12 AM IST
'মদে চুর থাকে পাইলট স্বামী, ৬ তলা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল!', প্রবাহের লাইসেন্স-পাসপোর্ট বাতিলের দাবি দেবলীনার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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