Singur Assembly Election Results 2026 Live: সিঙ্গুরও হাতছাড়া তৃণমূলের? শিল্পের প্রশ্নে সিঙ্গুরেও ফুটছে 'পরিবর্তনের' পদ্ম? এগিয়ে বিজেপি- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Singur Assembly Election Results 2026 Live: সিঙ্গুরও হাতছাড়া তৃণমূলের? শিল্পের প্রশ্নে সিঙ্গুরেও ফুটছে 'পরিবর্তনের' পদ্ম? এগিয়ে বিজেপি- দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট
Singur Assembly Election Results 2026: মমতার সিঙ্গুর আন্দোলন ২০১১ সালে নড়িয়ে বামেদের ৩৪ বছরের শাসনের ভিত। ২০২১-এ তৃণমূলের 'মাস্টারমশাই' সিঙ্গুরের হাত ছাড়লেও, টানা পাঁচবার সিঙ্গুরে জিতেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। কিন্তু এবার রাজ্য়জুড়ে প্রবল বিজেপি হাওয়ার মধ্যে সিঙ্গুরেও পরিবর্তনের হাওয়া! দেখুন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের রেজাল্টের লাইভ আপডেট-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিঙ্গুর রাজ্য-রাজনীতির পট পরিবর্তনের অন্যতম ভরকেন্দ্র। মমতার সিঙ্গুর আন্দোলন ২০১১ সালে নড়িয়ে বামেদের ৩৪ বছরের শাসনের ভিত। সিঙ্গুরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বপ্নের ন্যানো প্রকল্প। রতন টাটার একলাখি গাড়ি। ওদিকে তার পালটা জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ২৬ দিনের অনশন। তাপসী মালিক। জমিরক্ষার আন্দোলন। সিঙ্গুর লেখে পশ্চিমবঙ্গের পালাবদলের ইতিহাস। সেই সিঙ্গুর ২০১১ সালের পর থেকে প্রতিবারই বিধানসভা নির্বাচনে শিল্প না কৃষি, এই ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতিতে লাইম লাইটে থেকেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সিঙ্গুর কেন্দ্রটি বিশেষ নজরে।
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): অরূপ কুমার দাস
তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): বেচারাম মান্না
জাতীয় কংগ্রেস (INC): বরুণ কুমার মালিক
সিপিআই(এম) CPI(M): দেবাশিষ চ্যাটার্জি
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: সিঙ্গুরে চার রাউন্ড গণনা শেষ বিজেপি প্রার্থী অরূপ কুমার দাস ৪৯২৪ ভোটে এগিয়ে।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
টানা পাঁচবার সিঙ্গুরে জিতেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বামেদের আমলেই ২০০১ এবং ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে জেতেন তৃণমূল কংগ্রেসের 'মাস্টারমশাই' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ২০১১ সালে পালাবদলের ভোটে পরিবর্তনের ভরকেন্দ্র সিঙ্গুরে বিপুল ভোটে জেতেন তিনি। তবে ২০১৬ সালে সেই ব্যবধান কমে। ২০২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল। বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মাস্টারমশাই। তবে জেতেন তৃণমূলের বেচারাম মান্না-ই। তবে ২০২১-এর ফলাফলে দেখা যায়, সিপিএমকে পিছনে ফেলে সিঙ্গুরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। যেখানে অতীতে সিঙ্গুরে বিজেপির কোনও প্রভাবই ছিল না।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
যে সিঙ্গুরে বিজেপির কোনও জমি ছিল না, ২০২১ বিধানসভা ভোটে সেই সিঙ্গুরে বিজেপি উঠে আসে দ্বিতীয় স্থানে। এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল ২০১৯ লোকসভা ভোটের সময়ই। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের সময় সিঙ্গুরে বিজেপি এগিয়ে ছিল ১০,৪২৯ ভোটে। তবে ২০২৪ সালে সেই ছবিটা আবার পালটে যায়। তৃণমূল ১৮,৮২৬ ভোটে লিড পায়।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
