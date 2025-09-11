SIR Breaking: শুধু আধার থাকলেই আপনি বাংলার ভোটার নন! বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট...

SIR Breaking: শুধু আধার থাকলেই আপনি বাংলার ভোটার নন! বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট...
SIR in Bengal: বিহারে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ডের সঙ্গেই দিতে হবে বাকি ১১টি ডকুমেন্টের মধ্যে যে কোনও একটি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি হতে চলেছে। খবর কমিশন সূত্রে।
অর্কদীপ্ত মুখার্জি: শুধু আধার কার্ড থাকলে হবে না। শুধু আধার কার্ডেই নাম উঠবে না ভোটার তালিকায় (SIR Aadhaar Card)। বাংলায় SIR নিয়ে এমনই সিদ্ধান্ত কমিশনের (SIR in Bengal)। সূত্র মারফত এমনই জানা গিয়েছে। বিহারের ধাঁচেই বাংলায় হতে চলেছে এসআইআর। বিহারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো আধার কার্ডকে অতিরিক্ত একটি ডকুমেন্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু আধার কার্ড দিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম ওঠানো সম্ভব নয় (SIR in Bihar)।
বিহারে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ডের সঙ্গেই দিতে হবে বাকি ১১টি ডকুমেন্টের মধ্যে যে কোনও একটি। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিহারে। এবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে তেমনই খবর। বছর ঘুরলেই ছাব্বিশে রাজ্যে বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। গতকালই দিল্লিতে SIR নিয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বৈঠকে ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন।
৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসআইআর (SIR) নিয়ে সব প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব রাজ্যের সিইওদের। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে মাথায় রেখে, অক্টোবরের যে কোনও দিন বাংলায় শুরু হতে পারে SIR। পশ্চিমবঙ্গে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন (SIR) হয়েছিল ২০০২ সালে। সেই ২০০২ সালকেই 'বেস ইয়ার' ধরে কমিশন এবার রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর। ২০০২-এর ভোটার তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। যদি কোনও কেন্দ্রের ভোটার তালিকা পাওয়া না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাকেই সেই কেন্দ্রে সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। কমিশনের তরফে এমনটাই জানা গিয়েছে।
প্রসঙ্গত, বিহারে SIR-এর সময় থেকেই স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। এবার সেই বিতর্কের আঁচ আসতে চলেছে বাংলাতেও। SIR বিতর্কের ঢেউয়ে বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের জল কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।
