  SIR Case in Supreme Court: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বিশাল ধাক্কা তৃণমূলের: ৩৫ লক্ষ ভোটার বাদ, বড় রায় আদালতের

SIR Case in Supreme Court: SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বিশাল ধাক্কা তৃণমূলের: ৩৫ লক্ষ ভোটার বাদ, বড় রায় আদালতের

SIR in Bengal: শুনানির বিষয় ছিল এসআইআর ট্রাইব্যুনাল কী ভাবে কাজ করেছে ভোটের আগে। ট্রাইব্যুনাল থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ইস্তফা প্রসঙ্গে আদালত জানায়, ব্যক্তিগত কারণে কেউ ইস্তফা দিলে সেখানে আদালতের কিছু করার নেই।

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়া সংক্রান্ত ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ শুনানি হল। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ যে, ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন এবং ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা কয়েক লক্ষ ভোটারের আবেদনের কারণে অন্তত ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে। তবে শীর্ষ আদালত এখনই এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ না দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে।

ভোটের ব্যবধান 

তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান প্রায় ৩২ লক্ষ, অথচ ৩৫ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ট্রাইব্যুনালের রায়ের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ৩১টি আসনে জয়ের ব্যবধানের চেয়ে সেখানে বাদ পড়া বা বিবেচনাধীন ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, একটি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মাত্র ৮৬২ ভোটে হেরেছেন, যেখানে ওই কেন্দ্রে ৫০০০ ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে।

ইলেকশন পিটিশন 

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী মামলা বা ‘ইলেকশন পিটিশন’ ফাইল করার অনুমতি চাইলে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, প্রার্থীরা আইন অনুযায়ী তা করতে পারেন। তবে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয় যে, এই সংক্রান্ত কোনও অন্তর্বর্তী আদেশের জন্য তৃণমূলকে আলাদা করে ‘ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন’ (IA) দাখিল করতে হবে। আদালত সরাসরি কোনও নির্দেশের পথে না গিয়ে আইনি প্রক্রিয়া মেনেই এগোতে চায়।

শুনানির বিষয়

শুনানির বিষয় ছিল এসআইআর ট্রাইব্যুনাল কী ভাবে কাজ করেছে ভোটের আগে। ট্রাইব্যুনাল থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ইস্তফা প্রসঙ্গে আদালত জানায়, ব্যক্তিগত কারণে কেউ ইস্তফা দিলে সেখানে আদালতের কিছু করার নেই।

তৃণমূলের আইনজীবীর আশঙ্কা

তবে তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে সমস্ত নামের নিষ্পত্তি হতে চার বছর সময় লেগে যেতে পারে। এর ফলে আগামী পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়বে। এই অভিযোগ শুনে সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে রিপোর্ট চেয়েছে যাতে বোঝা যায় কতদিনের মধ্যে এই শুনানি শেষ করা সম্ভব।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ২ কোটি ৯২ লক্ষের বেশি ভোট এবং তৃণমূল পেয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষের বেশি ভোট। প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ৩২ লক্ষ হলেও বিজেপি ২০৭টি আসন এবং তৃণমূল ৮০টি আসন পেয়েছে। তৃণমূলের দাবি, যদি এই ৩৫ লক্ষ ভোটারের নাম সময়মতো তালিকায় থাকত, তবে ভোটের রেজাল্ট অন্যরকম হতে পারত। যদিও সুপ্রিম কোর্ট এর আগে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে দুই দফায় কিছু ভোটারের নাম তালিকায় তুলেছিল কিন্তু ভোটদানের অনুমতি দিলেও তার সংখ্যা ছিল খুবই কম।

এসআইআর (SIR) মামলা এখন পুরোপুরি কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া কি সত্যিই ভোটের রায়ে প্রভাব ফেলেছে, নাকি এই কাজ নিছকই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া-- তা আগামী শুনানিতে বোঝা যাবে। আপাতত তৃণমূলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সমস্ত বক্তব্য নথিবদ্ধ করে আলাদা আবেদন পেশ করতে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

