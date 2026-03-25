  • SIR controversy West Bengal: বাবার নাম থাকলে ছেলের কেন থাকবে না? সাপ্লি লিস্টে বাদ ৯৬% নাম, কমিশনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে হইচই

SIR controversy West Bengal: বাবার নাম থাকলে ছেলের কেন থাকবে না? সাপ্লি লিস্টে বাদ ৯৬% নাম, কমিশনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে হইচই

SIR controversy West Bengal: সোমবার মধ্যরাতে প্রথম দফায় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 25, 2026, 07:09 PM IST
সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে বাদ ৯৬% নাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটমুখী বাংলায় SIR বিতর্ক অব্যাহত। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে যাঁদের নাম বিবেচনাধীন তলিকায় ছিল, তার মধ্যে ৯৬ শতাংশেরই নাম বাতিল! 

ঘটনাটি ঠিক কী? রাজ্যে যখন SIR-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়, তখন কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিবেচনাধীন তালিকা ছিলেন  ৮৬৪ জন ভোটার। চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নামে উপরে লেখা ছিল ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’। সোমবার মধ্যরাতে প্রথম দফায় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৮৩৩ জনের নামই 'ডিলিটেডেড'।

যেমন, মোস্তাকিন শেখ। পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। অথচ  বাবা-মা, দাদা-সহ পরিবারের বাকি সকলেই কিন্তু নাম রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্টে। মোস্তাকিন বলেন, 'এর আগে পেন্ডি দেখাচ্ছিল। নতুন তালিকা বেরোনোর পর নাম ডিলিটেড দেখাচ্ছে। আমার মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট সবই আছে'।

এর আগে,  লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির কারণ দেখিয়ে শুনানিকে তলব করা হয়েছিল মোস্তাকিনের বাবাকে। বলা হয়েছিল, তাঁরা ছয় ভাই-বোন। কিন্তু শুনানিতে গিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়ে এসেছেন, আসলে তাঁরা চার ভাই বোন। তিন ভাই ও এক বোন। সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে পরিবারের সকলেই নাম উঠেছে গিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু মোস্তাকিন। মোস্তাকিনে বাবার প্রশ্ন, 'বাবার নাম থাকলে ছেলে নাম কেন থাকবে না? ছেলে কোথা থেকে এল'?

SIR- বিবেচনাধীন তালিকায় ছিল মোট ৬০ লক্ষ নাম। কমিশন সূত্রে খবর, গতকাল অর্থাত্‍ মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩২ লক্ষ আবেদনে নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। ৪০ শতাংশ নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। সোমবার যে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট বেরিয়েছেন, তাতে ১০ লক্ষের নাম ছিল। এদিন উত্তরবঙ্গে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ঘোষণা  করেছেন, 'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব। আপনাদের শুধু দরখাস্ত করতে হবে'। তিনি বলেন, 'শোনা যাচ্ছে, ২৭ লক্ষের মধ্য়ে ৮ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে'। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

