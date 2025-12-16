SIR in Bengal: নিশ্চিত ভাবেই কি আপনার নাম বাদ গিয়েছে? এই লিংকে ক্লিক করে পাক্কা দেখে নিন কাদের নাম কাটা পড়েছে লিস্ট থেকে...

SIR in Bengal: নিশ্চিত ভাবেই কি আপনার নাম বাদ গিয়েছে? এই লিংকে ক্লিক করে পাক্কা দেখে নিন কাদের নাম কাটা পড়েছে লিস্ট থেকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ছে প্রায় ৫৮ লাখ ভোটারের নাম। কাদের কাদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় থাকবে না, তা বুথ ভিত্তি ভাবে ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এখানে ক্লিক করলেই জানতে পারবেন আপনার নামও বাদ পড়েছে কি না - ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir । নিজের জেলা, বিধানসভা কেন্দ্র এবং বুথ বেছে নিয়ে সেই বুথ থেকে বাদ যাওয়া ভোটারদের নামের পুরো তালিকা পেয়ে যাবেন আপনি।
এর আগেই নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, বাদের খাতায় থাকা সম্ভাব্য ভোটারের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ২০ হাজারের সামান্য বেশি। যার মধ্য়ে মৃত ভোটার ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২, নিখোঁজ ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮ জন, স্থানান্তরিত রয়েছেন ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জন, ভুয়ো ভোটার ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২৮ জন এবং অন্যান্য ৫৭ হাজার জন।
বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ও কারণ
নির্বাচন কমিশন বাদ পড়া ভোটারদের বুথ-ভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেছে। বাদের খাতায় থাকা মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজারের সামান্য বেশি, যা নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে বিভক্ত:
কারণ আনুমানিক সংখ্যা
মৃত ভোটার ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২ জন
স্থানান্তরিত ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জন
নিখোঁজ ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮ জন
ভুয়ো ভোটার ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২৮ জন
অন্যান্য ৫৭ হাজার জন
এছাড়াও, নিম্নলিখিত কারণেও কিছু ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে:
এনুমারেশন ফর্ম জমা না করা: যারা ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা করেননি।
ঠিকানায় খুঁজে না পাওয়া: এনুমারেশন ফর্ম বিতরণের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।
ডাবল এন্ট্রি: একই ভোটারের নাম একাধিক বুথ বা কেন্দ্রে পাওয়া গেছে।
খসড়া ভোটার তালিকা কীভাবে দেখবেন?
আপনি অনলাইনে এবং অফলাইনে উভয় পদ্ধতিতেই খসড়া তালিকায় আপনার নাম আছে কিনা, তা দেখতে পারবেন।
১. অনলাইনে খসড়া তালিকা দেখা- অনলাইনে তিনটি প্রধান প্ল্যাটফর্মে খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাবে:
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট: eci.gov.in
রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ওয়েবসাইট: ceowestbengal.wb.gov.in
মোবাইল অ্যাপ: ECINET অ্যাপ (অ্যাপে নিজের নাম ও এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করা যাবে)।
এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ওয়েবসাইটেও খসড়া তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা।
২. আপনার নাম বাদ পড়েছে কিনা, তা দেখার প্রক্রিয়াবাদ পড়া ভোটারদের তালিকা দেখতে আপনাকে ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir এই লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।
সেখানে আপনি তিনটি অপশনের মাধ্যমে আপনার নাম খুঁজে দেখতে পারেন:
EPIC নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান: সরাসরি ভোটার কার্ডের নম্বর দিয়ে সার্চ করা।
বিধানসভা কেন্দ্র এবং পার্ট নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান: নিজের বিধানসভা কেন্দ্র এবং বুথের পার্ট নম্বর দিয়ে নির্দিষ্ট বুথ থেকে বাতিল ভোটারদের তালিকা ডাউনলোড করা যাবে।
BLO/BLA-দের তৈরি তালিকা দ্বারা অনুসন্ধান: বিধানসভা কেন্দ্র এবং পোলিং বুথের পার্ট নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে।
৩. সাধারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়াজাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে (eci.gov.in) আপনি আপনার নাম নিম্নলিখিত উপায়ে খুঁজে দেখতে পারেন:
ক) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।
খ) ডান দিকে উপরে থাকা 'Search Your Name In E-Roll' অপশনে ক্লিক করুন।
নতুন পেজে 'Search In Electoral Roll' অপশনের অধীনে আপনি তিনটি পদ্ধতি পাবেন:
ক) এপিক নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান: রাজ্য, ভাষা এবং ভোটার কার্ডের EPIC নম্বর দিয়ে ক্যাপচা পূরণ করে সার্চ করুন।
খ) ব্যক্তিগত তথ্য দ্বারা অনুসন্ধান: রাজ্য, ভাষা, নাম, জন্ম তারিখ, আত্মীয়ের নাম, লিঙ্গ, জেলা, এবং বিধানসভা কেন্দ্র উল্লেখ করে ক্যাপচা পূরণ করে সার্চ করুন।
গ) মোবাইল নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান: রাজ্য, ভাষা, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর এবং ক্যাপচা দিয়ে OTP ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সার্চ করুন।
৪. অফলাইনে খসড়া তালিকা দেখাঅফলাইনে তালিকা দেখতে হলে আপনাকে নিম্নলিখিত উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে:
ক) সংশ্লিষ্ট বিএলও (BLO): আপনার এলাকার বিএলও-র কাছে খসড়া তালিকার হার্ড কপি থাকবে। আপনি তাঁর কাছে আপনার নাম আছে কি না, তা জেনে নিতে পারেন।
খ) রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ (BLA): রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিও ভোটার তালিকার খসড়ার সফট কপি পাবে। তাই বিএলএ-দের থেকেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
নাম বাদ গেলে কী করবেন? যদি খসড়া তালিকায় আপনার নাম না থাকে, তবে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করুন
ক) ফর্ম ৬ পূরণ: ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬ (Form 6) পূরণ করতে হবে।
খ) অ্যানেক্সার ৪ জমা: ফর্ম ৬-এর সঙ্গে অ্যানেক্সার ৪ (Annexure 4) জমা করতে হবে। এই ফর্মগুলি আপনি নিম্নলিখিত মাধ্যমে জমা করতে পারবেন:
অনলাইনে: voters.eci.gov.in ওয়েবসাইট অথবা ECINET অ্যাপ-এর মাধ্যমে।
অফলাইনে: সংশ্লিষ্ট বিএলও-র কাছেও ফর্মটি জমা দেওয়া যাবে।
