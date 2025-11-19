SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন SIR ফর্ম? এল নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট...

SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন SIR ফর্ম? এল নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট...
SIR for Transgenders Bengal: বৃহন্নলাদের বেশ কয়েকটি সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে দেখা করেন। তাঁরা জানান, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা পরিবারবিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকের নামই ২০০২ সালের সংশোধিত তালিকায় রয়েছেও, কিন্তু যাঁদের নাম নেই, তাঁরা কী করবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় পুরোদমে চলছে এসআইআর (SIR)। এটি হল ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মের ডিজিটাইজেশন (Digitisation)। এই কাজ শেষ করার জন্য এবার নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিল ইসিআই (ECI)। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision-SIR) অধীনে সংগৃহীত ভোটারদের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিল। আর এর মধ্যেই সামনে এল অন্য এক সংকট। কী হবে বৃহন্নলা তথা রুপান্তরকামী তথা তৃতীয়লিঙ্গের (transgenders) মানুষদের? এঁদের অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানেন না। তাঁরা কীভাবে SIR-এর ফর্ম ফিলআপ করবেন? কী বলছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)?
SIR-য়ে বৃহন্নলা
রাজ্য জুড়ে চলছে SIR প্রক্রিয়া। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ, সংগ্রহের কাজ। এর মধ্যেই উঠে এসেছে বৃহন্নলাদের প্রসঙ্গ। ২০০২ সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে তাঁদের বাবা-মায়ের তথ্য দিতে হচ্ছে। অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানেন না। তাঁরা কীভাবে SIR-এর ফর্ম ফিলআপ করবেন? এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তোভোগী এই রাজ্যের বৃহন্নলারা। তাই তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।
পরিবারবিচ্ছিন্নরা কী করবেন?
বিষয়টি নিয়ে বৃহন্নলাদের বেশ কয়েকটি সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে দেখা করেন। সাংবাদিকদের তাঁরা জানান, "আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা পরিবারবিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকের নামই ২০০২ সালের সংশোধিত তালিকায় রয়েছে, কিন্তু যাঁদের নাম নেই, তাঁরা কী করবেন?
নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস
নির্বাচন কমিশন অবশ্য বৃহন্নলাদের পাশে থাকার কথা বলেছে। তারা বৃহন্নলাদের ওই সংগঠনগুলির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। জানিয়েছে, ওঁদের কোনও রকম অসুবিধা হবে না।
কীভাবে সম্ভব?
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রূপান্তরকামীরা আত্মীয়ের জায়গায় নিজেদের গুরু মায়ের নাম ও তথ্য দিতে পারবেন। এবং কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা যেন কোথাও কোনও রকম হেনস্থার সম্মুখীন না হন, সেটা জেলাশাসকদের নজরে রাখতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।
এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
উল্লেখ্য, সদ্য জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে SIR চলাকালীন ভুয়ো ও মৃত ভোটার চিহ্নিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। ছবি দেখে ভুয়ো ও মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করবে AI। ভোটার ডেটাবেসে থাকা ছবি জুড়ে মুখের মিল-অমিল বিশ্লেষণ করবে সে। আসলে বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ভুয়ো ছবি ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা হয়। এবার সেই জালিয়াতি ধরতেই ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ফোটো স্ক্যান করা হবে। অ্যাপটি ছবির সত্যতা যাচাই করে জানিয়ে দেবে তা আসল না নকল।
