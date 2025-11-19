English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন SIR ফর্ম? এল নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট...

SIR for Transgenders Bengal: বৃহন্নলাদের বেশ কয়েকটি সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে দেখা করেন। তাঁরা জানান, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা পরিবারবিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকের নামই ২০০২ সালের সংশোধিত তালিকায় রয়েছেও, কিন্তু যাঁদের নাম নেই, তাঁরা কী করবেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 19, 2025, 03:27 PM IST
SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন SIR ফর্ম? এল নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় পুরোদমে চলছে এসআইআর (SIR)। এটি হল ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মের ডিজিটাইজেশন (Digitisation)। এই কাজ শেষ করার জন্য এবার নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিল ইসিআই (ECI)। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision-SIR) অধীনে সংগৃহীত ভোটারদের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিল। আর এর মধ্যেই সামনে এল অন্য এক সংকট। কী হবে বৃহন্নলা তথা রুপান্তরকামী তথা তৃতীয়লিঙ্গের  (transgenders) মানুষদের? এঁদের অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানেন না। তাঁরা কীভাবে SIR-এর ফর্ম ফিলআপ করবেন? কী বলছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: High Court on SSC BIG Breaking: অযোগ্য হলে বিশেষ ভাবে সক্ষমরাও সুযোগ পাবে না, 'দাগি'দের নাম বাদ দিতে হবে! SSC নতুন তালিকায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের...

SIR-য়ে বৃহন্নলা

রাজ্য জুড়ে চলছে SIR প্রক্রিয়া। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ, সংগ্রহের কাজ। এর মধ্যেই উঠে এসেছে বৃহন্নলাদের প্রসঙ্গ। ২০০২ সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে তাঁদের বাবা-মায়ের তথ্য দিতে হচ্ছে। অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের বাবা-মায়ের পরিচয় জানেন না। তাঁরা কীভাবে SIR-এর ফর্ম ফিলআপ করবেন? এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তোভোগী এই রাজ্যের বৃহন্নলারা। তাই তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

পরিবারবিচ্ছিন্নরা কী করবেন?

বিষয়টি নিয়ে বৃহন্নলাদের বেশ কয়েকটি সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে দেখা করেন। সাংবাদিকদের তাঁরা জানান, "আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা পরিবারবিচ্ছিন্ন। যদিও অনেকের নামই ২০০২ সালের সংশোধিত তালিকায় রয়েছে, কিন্তু যাঁদের নাম নেই, তাঁরা কী করবেন?

নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস 

নির্বাচন কমিশন অবশ্য বৃহন্নলাদের পাশে থাকার কথা বলেছে। তারা বৃহন্নলাদের ওই সংগঠনগুলির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। জানিয়েছে, ওঁদের কোনও রকম অসুবিধা হবে না। 

কীভাবে সম্ভব?

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রূপান্তরকামীরা আত্মীয়ের জায়গায় নিজেদের গুরু মায়ের নাম ও তথ্য দিতে পারবেন। এবং কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা যেন কোথাও কোনও রকম হেনস্থার সম্মুখীন না হন, সেটা জেলাশাসকদের নজরে রাখতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: SIR-বিতর্কের মধ্যেই বাংলার এসআইআর নিয়ে এল বিগ বিগ আপডেট! এবার স্পষ্ট বেঁধে দেওয়া হল কাজ শেষের সময়সীমা...

এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

উল্লেখ্য, সদ্য জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে SIR চলাকালীন ভুয়ো ও মৃত ভোটার চিহ্নিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। ছবি দেখে ভুয়ো ও মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করবে AI। ভোটার ডেটাবেসে থাকা ছবি জুড়ে মুখের মিল-অমিল বিশ্লেষণ করবে সে। আসলে বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ভুয়ো ছবি ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা হয়। এবার সেই জালিয়াতি ধরতেই ব্যবহার করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ফোটো স্ক্যান করা হবে। অ্যাপটি ছবির সত্যতা যাচাই করে জানিয়ে দেবে তা আসল না নকল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
SIR for Transgenders BengalSpecial Intensive RevisionsirAI in SIRElection Commission of IndiaSIR in Bengal Big Newsএসআইআরবৃহন্নলাদের এসআইআরট্রান্সজেন্ডারদের SIRরূপান্তরকামীদের SIRবৃহন্নলাবৃহন্নলা নিয়ে নির্বাচন কমিশন
পরবর্তী
খবর

Barrackpore: 'এখনও ছোট মেয়েটাকে বলতে পারিনি, ওর বাবা আর ফিরবে না...' গোয়েচালা ট্রেকিংয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন বারাকপুরের সুমন!

.

পরবর্তী খবর

Talha Anjum controversy: জনপ্রিয় পাক-গায়ক কনসার্টে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভারতের পতাকা! প্রবল রোষ...