West Bengal Assembly Election 2026 Result: নাম বাদেই লুকিয়ে বিপুল জয়ের রহস্য? প্রাথমিক পরিসংখ্যানে চমকে দেওয়া তথ্য

West Bengal Assembly Election 2026 Result: নাম বাদেই লুকিয়ে বিপুল জয়ের রহস্য? প্রাথমিক পরিসংখ্যানে চমকে দেওয়া তথ্য
Bengal Election 2026 Result: এসআইআর-এ ৫ হাজারের কম ভোটার বাদ পড়েছেন সেখানে তৃণমূল জয়ী হয়েছে ১৩ জন। বিজেপির জয়ী হয়েছেন ৫ জন। এমনটাই দাবি করেছেন তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিব্বল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল সরকারকে হঠাতেই নব্বই শতাংশের বেশি বাংলার মানুষ ভোট দিয়েছিলেন এমনটই মনে করা হচ্ছে। এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তৃণমূলের দুর্নীতি। ফলে এসআইআর-এ বাদ পড়া মানুষদের নিয়ে কথা অনেকটাই পেছনে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেখানেই এসআইআর-এ ৫ হাজারের কম ভোটার বাদ পড়েছেন সেখানে তৃণমূল জয়ী হয়েছে ১৩ জন। বিজেপির জয়ী হয়েছেন ৫ জন। এমনটাই দাবি করেছেন তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিব্বল।
সিব্বল আরও বলেন, যেখানে ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, সেখানে বিজেপি ৫০ জন জয়ী হয়েছেন। তৃণমূলের ১২ জন জয়ী হয়েছেন। যেখানে ১৫-২৫ হাজার নাম বাদ পড়েছে সেখানে তৃণমূলের ১৯ জন প্রার্থী জয়ী, বিজেপির ৪৭ জন। যেখানে ২৫ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে সেখানে তৃণমূলের ৫১ জন ও বিজেপির ৯৫ প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।
এসআইআর-এ রাজ্যে বাদ পড়েছেন ২৭ লাখ ভোটার। এদের অনেকেই হয়তো ট্রাইবুন্যালে ভোটাধিকার পেয়ে যাবেন। ভোটের ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের অন্তত ৫০ কেন্দ্রে জয়-পারাজয়ের ব্যবধান ওইসব কেন্দ্রে বাদপড়া ভোটারদের থেকে কম। বহু বিধানসভা এমনও রয়েছে যেখানে জয়ের ব্যবধান ৩ হাজারের কম।
এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হওয়া মামলায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, যদি এসআইআরে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা কোনও কেন্দ্রে জয়ের মার্জিনের থেকে বেশি হয় তাহলে তখন কী হবে? এখন দেখা যাচ্ছে সেই কথা অনেকাংশেই সত্যি।
গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের থেকে বিজেপি ভোটের ব্যবধান ছিল দশ শতাংশের মতো। এবার বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ভোটের তফাত সাড়ে চার শতাংশে মতো। গত বিধানসভা ভোটে অন্তত ৩৫ আসনে জয় পরাজয়ের ব্যবধান ছিল ৫ হাজারের নীচে। সেইসব আসনেই ধাক্কা দিয়েছে এসআইআর।
কলকাতার ১১ আসনের অনেকগুলোতেই ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরীখে বিজেপি-তৃণমূলের ভোট পাওয়ার যে ব্য়বধান তার থেকেও বেশি ছিল এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটার। ফলে ওইসব কেন্দ্রে এর প্রভাব পড়েছে। ১১টি আসনের মধ্যে ৯টিতে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল, আর ২টিতে এগিয়ে ছিল বিজেপি। ভবানীপুর কেন্দ্রে ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের নিরীখে তৃণমূল ৮,২৯৭ ভোটে এগিয়ে ছিল। অথচ সেখানে এবার ৪৮,৬৮০ জন ভোটারের নাম বাদ পড়ে। মানিকতলায় বাদ পড়েন ৪২,৬০৩ জন।
