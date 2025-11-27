English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR in Bengal: Big Update: 'ম্যাপিং'য়ে মেলেনি ২৬ লাখ ভোটারের নাম! ২০০২-এর লিস্টের সঙ্গে বড় অমিল? বাদ যাবে সবার নাম?

Bengal 26 lakh voters names not matched with 2002 voter list: ৬ কোটির উপর এনুমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ডিজিটাইজড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ২৬ লাখ ভোটারের 'ম্যাপিং' করা যায়নি। বর্তমান ভোটার তালিকায় থাকা ২৬ লক্ষ ভোটারের নাম ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে মেলেনি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 27, 2025, 12:16 PM IST
SIR in Bengal: Big Update: 'ম্যাপিং'য়ে মেলেনি ২৬ লাখ ভোটারের নাম! ২০০২-এর লিস্টের সঙ্গে বড় অমিল? বাদ যাবে সবার নাম?
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! SIR নিয়ে বড় আপডেট (SIR in Bengal)! ভোটার তালিকার (Voter List) ম্যাপিংয়ে (Mapping) মিলছে বাংলার ২৬ লাখ ভোটারের নাম (26 lakhs voter names)। বাংলার ২৬ লক্ষ ভোটারের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকার (2002 Voter list) সঙ্গে মিলছে না। নির্বাচন কমিশন (Election Commission) সূত্রে এই খবর সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। 

নির্বাচন কমিশন (EC) সূত্রে খবর, ৬ কোটির উপর এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ডিজিটাইজড (Digitisation) হয়ে গিয়েছে। তবে ২৬ লাখ ভোটারের ম্যাপিং করা যায়নি (26 lakhs voter names)। বাকি সবার ম্যাপিং (Mapping)  সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা-ই একথা জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, বর্তমান ভোটার তালিকায় (electoral roll) থাকা প্রায় ২৬ লক্ষ ভোটারের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মেলেনি। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাইজেশন (Enumeration Form Digitisation)অব্যাহত থাকলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ম্যাপিং কী? (What is Mapping)
নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে "ম্যাপিং" (Mapping) বলতে ২০০২ সালের সর্বশেষ SIR তালিকার (2002 Voter List) সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকার ক্রস-ভেরিফিকেশনকে (Cross Verification) বোঝায়। আরও ব্যাপক এবং নির্ভুল যাচাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত একটি পদক্ষেপ হল এই 'ম্যাপিং'।  এনুমারেশন ফর্মগুলি ডিজিটাইজড (Enumeration Form Digitisation) হয়ে যাওয়ার পরই সেগুলিকে ম্যাপিং পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। যেখানে সেগুলিকে পূর্ববর্তী SIR রেকর্ডের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে দেখা হয়। 

বাদ যাবে সবার নাম?
কমিশনের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই বছর ম্যাপিং অনুশীলনে অন্যান্য রাজ্যের ভোটার তালিকাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ম্যাপিংয়ে অমিল মানেই যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অটোমেটিক নাম বাদ চলে যাওয়া, তা নয়। তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। কমিশন সূত্রে আরও খবর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০২ আর অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সর্বশেষ SIR-এর তালিকার সঙ্গে এই 'ম্যাপিং'-এর প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন। এখনও পর্যন্ত ডিজিটাইজড হওয়া ফর্মের প্রায় ৯৫ শতাংশের বেশি ভোটারের ম্যাপিং করা গিয়েছে। সার্বিকভাবে এই সংখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক বলেই মনে করছে কমিশন।

