SIR in Bengal: খসড়াতেও 'কেলেঙ্কারি'! ৫৮ লাখের বেশি নাম বাদেও তালিকায় মৃতরা! 'যোগ্য' যাদের নাম বাদ, কী করবেন তাঁরা?

58 lakhs names deleted from Bengal draft voter list: কোন জেলায় কত বাদ? বাংলায় মোট ভোটার সংখ্যা এখন... কেন বাদ ৫৮ লাখ নাম? নাম বাদ পড়া ভোটাররা কীভাবে নাম তুলবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ ৫৮ লক্ষেরও বেশি নাম। মৃত্যু, স্থানান্তর এবং গণনা ফর্ম জমা না দেওয়ার মতো কারণে ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, খসড়া তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,০৮,১৬,৬৩১। SIR-এর আগে থাকা ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ ভোটারের তুলনায় যা ৫৮,২০,৮৯৮ জন কম।
কোথায় দেখবেন খসড়া ভোটার তালিকা
আগামী বছরের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে সঙ্গে বাদ পড়া ভোটারদের বুথভিত্তিক বিস্তারিত তালিকা এবং নাম বাদ দেওয়ার কারণও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন খসড়া ভোটার তালিকা পশ্চিমবঙ্গের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (CEO)-এর ওয়েবসাইট (ceowestbengal.wb.gov.in/Electors), নির্বাচন কমিশনের ভোটার পোর্টাল (voters.eci.gov.in) এবং ECINET অ্যাপে আপলোড করা হয়েছে। আর বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা আলাদা করে কমিশনের পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে: ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir।
কেন বাদ ৫৮ লাখ নাম
নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হবে বাদ পড়া ভোটারদের শুনানি প্রক্রিয়া। শুনানির আগে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে পাঠানো হবে নোটিসও। SIR শুরু হয়েছিল ৪ নভেম্বর এবং শেষ হয় ১১ ডিসেম্বর। কমিশন জানিয়েছে, অধিকাংশ নাম বাদ পড়েছে “সংগ্রহ অযোগ্য এসআইআর গণনা ফর্ম”-এর কারণে। যার সংখ্যা ৫৮ লক্ষেরও বেশি। এসব ক্ষেত্রে ভোটারদের হয় মৃত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নয় স্থায়ীভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন বা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার কখনও একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁদের নাম নথিভুক্ত ছিল।
নাম বাদ পড়া ভোটাররা কীভাবে নাম তুলবেন
বাদ পড়া ভোটারদের তালিকার জন্য একটি আলাদা পোর্টালও চালু করেছে কমিশন। যেখানে ভোটাররা নিজেদের বা পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ গেছে কি না এবং কোন কারণে তা হয়েছে, তা যাচাই করতে পারবেন। এখন মোট ৫৮,২০,৮৯৮টি নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৭,০৮,১৬,৬৩১। তবে খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছে, এরকম যারা নাম তুলতে চান ভোটার তালিকায় তাদের ফর্ম ৬ পূরণ করে জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য়ে।
খসড়া ভোটার তালিকায় মৃতদের নাম!
ওদিকে প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটার, যাদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং করা যায়নি, তাঁদের শুনানির জন্য ডাকা হবে। সেখানে তাঁরা প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন, এরপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতে দেখা গিয়েছে, মৃত কয়েকজন ব্যক্তির নাম সেই খসড়া তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। এখন প্রশ্ন কী হবে এই নামগুলোর ক্ষেত্রে? BLO জানিয়েছেন, এ ধরনের ক্ষেত্রে ফ্রম ৭ ফিলআপ করে জমা দিলে এই নামগুলো বাদ চলে যাবে।
কোন জেলায় কত নাম বাদ
উল্লেখ্য, জানা যাচ্ছে হুগলি জেলায় মোট ৩,১৮,৮৫৩ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ। আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভায় বাদ পড়েছে ৯৫,২৮৬ জনের নাম। প্রায় ২,০৩,৩৮০ টি ফর্ম অসংগৃহীত রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। খসড়া ভোটার তালিকায় পুরুলিয়া জেলায় বাদ পড়েছে প্রায় ১,৮৩,৪২৬ নাম। দার্জিলিং জেলায় প্রায় ১,২২,৪০০ ভোটারের নাম বাদ। শুধু ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ী বিধানসভা এলাকাতেই বাদ গিয়েছে প্রায় ৩৮ হাজার মানুষের নাম।
