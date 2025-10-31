English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালাতে' গিয়ে সীমান্তে জালে শিশু-মহিলা সহ বাংলাদেশিদের দল...

SIR in Bengal: পুলিস ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে ইসলামপুরেও গ্রেফতার এক বাংলাদেশি যুবক। যাঁর বাংলাদেশে নাম পঞ্চানন পাল এবং ভারতে নাম রূপায়ণ পাল। রয়েছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট থেকে শুরু করে ভারতের আধার-ভোটার....

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 31, 2025, 06:54 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এর ভয়ে 'পালাচ্ছিল' ভারত থেকে! আর সেইসময়ই গ্রেফতার সীমান্তে! SIR-এর ভয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসূত্রে  থাকা বাংলাদেশিরা উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে 'পালিয়ে যাওয়া'র সময় ধরা পড়ল পুলিসের হাতে। গ্রেফতার ১২ জন বাংলাদেশি।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকালে স্বরূপনগর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হাকিমপুর তারালি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে থেকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় যাওয়ার সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা তাঁদের পাকড়াও করেন। পাকড়াও করে স্বরূপনগর থানার হাতে তুলে দিলে পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করে। ধৃত ১২ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ৩ জন শিশু। ধৃতদের আজই বসিরহাট আদালতে তোলা হয়। জেরায় তাঁরা জানান, বছর তিনেক আগে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আসেন তাঁরা। তারপর থেকে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসূত্রে বসবাস করছিলেন। এখন SIR-এর ভয়ে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন।

ওদিকে পুলিস ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে ইসলামপুরেও গ্রেফতার এক বাংলাদেশি যুবক। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইসলামপুরে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাংলাদেশি যুবকের কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট থেকে শুরু করে ভারতের আধার কার্ড ভোটার কার্ড সবই রয়েছে। যুবকের বাড়ি বাংলাদেশের বালিয়াডাঙ্গা থানার এলাকায়। তাঁর বাংলাদেশে নাম পঞ্চানন পাল এবং ভারতে নাম রূপায়ণ পাল। দিল্লির গুরগাঁওয়ে একটি কোম্পানিতে কাজ করত। 

আজ তাকে গ্রেফতার করা হয় পন্ডিত পোঁতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাভিটা এলাকার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে। ধৃতের কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্টের পাশাপাশি ভারতীয় পাসপোর্টও রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিস ও বিএসএএফ আধিকাররা। ধৃতকে আজ ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengal SIRWest Bengal Assembly Election 2026Bangladeshi
