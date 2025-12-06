SIR In Bengal Big Update: রাজ্যে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন ৪০ লক্ষ ভোটার! SIR-এ বিগ আপডেট...

SIR In Bengal Big Update: রাজ্যে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন ৪০ লক্ষ ভোটার! SIR-এ বিগ আপডেট...
SIR In Bengal Big Update: খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই নোটিস পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট ERO-রা। তারপরই শুনানিতে উপস্থিত হয়ে নথি দেখিয়ে প্রত্য়েকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি এদেশের ভোটার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! বড় আপডেট! SIR প্রক্রিয়ায় (SIR In Bengal) রাজ্য়ে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন ৪০ লক্ষ ভোটার! কমিশন সূত্রে (Election Commission) এমনটাই জানা যাচ্ছে। এনুমারেশন ফর্ম জমা (Enumeration Form Submission) দেওয়ার ডেডলাইন ১১ ডিসেম্বর। এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাইজেশনও (Enumeration Form Digitisation) প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর-ই প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List)। তার আগেই সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটার শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন।
কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের এই ৪০ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় (Draft Voter List) থাকবে। কিন্তু তাঁদের শুনানির সম্মুখীন হতেই হবে। কমিশন (Election Commission) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭,৬০,৪৪,১৪৫ এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাজেশনের (Enumeration Form Digitisation) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যা কিনা ৯৯.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে ম্যাপিং (Mapping) করা যায়নি, এমন ভোটারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪,৫৯,৫৪১। যদিও 'আনম্যাপড' এই প্রায় ৫৫ লাখের মধ্যে মৃত, স্থানান্তরিত এবং অনুপস্থিত ভোটাররাও আছেন। তাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় নিশ্চিত। তবে এর পাশাপাশি জেলায় জেলায় ডিজিটাইজড এনুমারেশন ফর্ম বিশ্লেষণ করে আরও ৪০ লক্ষ নাম সামনে এসেছে। যাদের শুনানির মুখোমুখি হতে হবে বলে খবর।
জানা গিয়েছে, এই ৪০ লাখ ভোটার এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ (Enumeration Form Submission) করেছেন। কিন্তু তাঁদের নাম ২০০২-এর তালিকায় নেই (2002 Voter List)। আবার আত্মীয় হিসেবেও ফর্মে সর্বশেষ ২০০২ SIR-এ নাম থাকা কাউকে দেখাননি (2002 SIR)। সূত্রের খবর, ফর্মের নীচের কোনও পূরণ না করেই জমা দিয়েছেন এই ৪০ লাখ ভোটার। এখন নিয়ম অনুযায়ী, এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করলেই খসড়া ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম উঠবে। তাই এই ৪০ লাখ ভোটারের নামও থাকবে খসড়া ভোটার তালিকায়।
কিন্তু যেহেতু ফর্ম ফিলআপ অসম্পূর্ণ, তাই খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই তাঁদের নোটিস পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট ইআরওরা (ERO)। তারপর তাঁদের শুনানিতে উপস্থিত হয়ে কমিশন নির্ধারিত ১১টি নথির মধ্যে যে কোনও একটি দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি এদেশের ভোটার। ইআরও (ERO) ওই নথি যাচাইয়ের পর সন্তুষ্ট হলে তবেই ওই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম উঠবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়।
