SIR in Bengal Final Voter List: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ যাচ্ছে ৬ লাখ নাম...

SIR in Bengal Final Voter List: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ যাচ্ছে ৬ লাখ নাম...
SIR in Bengal Big Update: খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৭.০৮ কোটি ভোটারের। এর মধ্যে ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত ফয়সলা হয়নি।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। আর তার আগে কমিশন সূত্রে সামনে এল বিগ ব্রেকিং। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ যেতে চলেছে ৫ থেকে ৬ লাখ নাম। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এমনটাই খবর।
৬.৪৮ কোটির মধ্যে বাদ যেতে চলেছে এই ৫ থেকে ৬ লাখ নাম। খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৭.০৮ কোটি ভোটারের। এর মধ্যে ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত ফয়সলা হয়নি। তাঁদের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া এখনও বাকি। এই ৬০ লাখ ভোটারের নাম বাদ দিয়েই মোট ভোটার দাঁড়াচ্ছে ৬.৪৮ কোটি। তার থেকেই শুনানির পর ৫ থেকে ৬ লাখ নাম বাদ যেতে চলেছে বলে খবর কমিশন সূত্রে।
কেমন হবে ফাইনাল ভোটার লিস্ট দেখতে?
বাকি নাম বাদ এই ৬০ লাখ থেকে পরে হবে। সেটা চূড়ান্ত করবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। অনলাইন ও অফলাইন, দু’ভাবেই ফাইনাল ভোটার লিস্ট দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইট http://eci.gov.in- এ দেখা যাবে নামের তালিকা।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইট http://ceowestbengal.wb.gov.in-এও এই তালিকা পাওয়া যাবে। নির্বাচন কমিশনের মোবাইল অ্যাপ ECINET-এর মাধ্যমেও নিজের নাম যাচাই করে নেওয়া যাবে। নিজের নাম বা এপিক নম্বর দিলেই জানা যাবে, ভোটার তালিকায় তার নাম রয়েছে কি না। যদি কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে, তাহলে সেটিরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে লিস্টে। আর অফলাইনে কাল প্রাথমিকভাবে এসডিও ও বিডিও অফিসে তালিকা দেখা যাবে। পরবর্তীতে প্রত্যেক বুথের সংশ্লিষ্ট BLO অফিসারের কাছে থাকবে লিস্ট।
