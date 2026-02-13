English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • SIR In Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! কোন নথি গ্রাহ্য? চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ নিয়ে CEO ও জেলাশাসকদের কড়া বার্তা জ্ঞানেশ কুমারের...

SIR In Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! কোন নথি গ্রাহ্য? চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ নিয়ে CEO ও জেলাশাসকদের কড়া বার্তা জ্ঞানেশ কুমারের...

Election Commissioner Gyanesh Kumar on Bengal SIR Final Voter List: কোনওভাবেই কোনও ভারতীয়র নাম যেন বাদ না যায়। কোনও বিদেশির নামও যেন না থাকে ভোটার তালিকায়। নিশ্চিত করতে হবে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 13, 2026, 02:30 PM IST
SIR In Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! কোন নথি গ্রাহ্য? চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ নিয়ে CEO ও জেলাশাসকদের কড়া বার্তা জ্ঞানেশ কুমারের...
নিজস্ব ছবি

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বড় খবর। রাজ্যের সিইও ও জেলাশাসকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের ভিডিয়ো কনফারেন্সিং বৈঠকে কড়া বার্তা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের। সূত্রের খবর, রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের সতর্ক করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

Add Zee News as a Preferred Source

বললেন, "এসআইআর-এর কাজ নিয়ে সতর্ক থাকুন আপনারা। এসআইআর-এর কাজ সঠিকভাবে এবং নিখুঁতভাবে করতে হবে আপনাদের। অকারণে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য আপলোড করবেন না। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট নথির বাইরে অন্য কোন নথি নেওয়া যাবে না। সে দিক থেকে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনওভাবেই কোনও অপাসঙ্গিক নথি আপলোড যাতে না হয় সেটা নজর রাখুন। আমাদের ভালো মানের কাজ চাই। যেগুলি ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে সেগুলির আবার যাচাই করুন। যাতে ভোটার তালিকায় অনৈতিকভাবে কোনও নাম ঢুকতে না পারে বা নাম যাতে বাদ না যায়।"

এদিন সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় ভার্চুয়াল এই বৈঠক। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে জেলাশাসকদের সতর্ক করে নির্দেশ দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তেমনটাই খবর কমিশন সূত্রে। কমিশন সূত্রে খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বৈঠকে স্পষ্ট করে বলেন, "চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে যাতে কোনও ভারতীয়র নাম না বাদ যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও বিদেশিদের  নাম যাতে না থাকে ভোটার তালিকায় সেটাও আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। ডকুমেন্টগুলি যেন পর্যাপ্ত স্ক্রুটিনি করা হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।"

এমনকি বলা হয়, "আপনারা ভাববেন না যে আপনারা পালিয়ে যেতে পারবেন। আজ না হোক আগামী দু'বছর বাদেও কমিশন পদক্ষেপ করতে পারবে।" বিভিন্ন জেলাশাসক তথ্য ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের সতর্ক করে এমন কড়া ভাষাতেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন বার্তা দিল বলে কমিশন সূত্রে খবর। রীতিমতো উদাহরণ তুলে বলা হয়, "অনেক জায়গা থেকেই ভুল ডকুমেন্ট আপলোড করা হচ্ছে। ডকুমেন্ট হিসেবে কোথাও আবার সংবাদপত্র আপলোড করে দেওয়া হয়েছে, আবার পাসপোর্ট আপলোড করা কথা বলা হলেও পাসপোর্ট এর জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক পেপার আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে।" এমনটা যে বরদাস্ত করা হবে না তা স্পষ্ট করে দেয় কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে চলছে এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। মঙ্গলবার এসআইআরের নতুন সূচি প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এসবের মাঝেই আবার বাংলার মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে  দিল্লিতে তলব নির্বাচন কমিশনের। শুক্রবার বিকাল তিনটের মধ্যে রাজধানীতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে নন্দিনী চক্রবর্তীকে।

আরও পড়ুন, SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে?

আরও পড়ুন, Bangladesh Election 2026 Result: কাজে এল না কট্টর ভারত-বিরোধিতা, পরিবর্তনের বাংলাদেশে ভোটবাক্সে পরাজিত সার্জিস-তাসনিমরা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIR in BengalElection CommissionGyanesh Kumarfinal voter listECI
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: এল নিনো'র রক্তচক্ষুতে এখনই ভয়াল গ্রীষ্মের ইঙ্গিত! কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিনে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার...
.

পরবর্তী খবর

Banglar Yuva Sathi Scheme 2026: যুবসাথী প্রকল্পের লেটেস্ট আপডেট! কোন নথি না থাকলে পাবেন না ১...