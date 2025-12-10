SIR in Bengal BIG UPDATE: বাংলায় SIR নিয়ে বিগ ব্রেকিং! ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হিয়ারিং... কোথায় কোথায়? কমিশনের কড়া নির্দেশ, একমাত্র শুধু...

SIR in Bengal BIG UPDATE: বাংলায় SIR নিয়ে বিগ ব্রেকিং! ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হিয়ারিং... কোথায় কোথায়? কমিশনের কড়া নির্দেশ, একমাত্র শুধু...
অর্কদীপ্ত মুখার্জি ও সৌমেন ভট্টাচার্য: বাংলায় SIR নিয়ে বড় খবর (SIR in Bengal)। ১১ ডিসেম্বরই শেষ হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সামী। তারপর ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List)। আর সেদিন থেকেই শুরু হচ্ছে হিয়ারিং। অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যাবে হিয়ারিং (hearing)। খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ ও তার নিস্পত্তি নিয়ে চলবে হিয়ারিং।
কোথায় হবে হিয়ারিং?
শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই এই হিয়ারিং হবে। পঞ্চায়েত অফিস, ব্লক অফিস সহ অন্য কোথাও এই হিয়ারিং হবে না। একমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই করতে হবে SIR-এর হিয়ারিং। এমনটাই নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের (Election Commission)। কমিশন সূত্রে আরও খবর, হিয়ারিংকে সম্পূর্ণ ওয়েব কাস্টিং করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে। আর এই নিয়েই এখন তোড়জোড় চলছে গোটা রাজ্যের সব ডিইওদের দফতরে।
বাংলায় কমিশনের ৫ স্পেশাল রোল অবজার্ভার
ওদিকে, এনুমারেশন ফর্ম জমা শেষ হওয়ার আগে এদিনই কলকাতায় এসে পৌঁছলেন বাংলার জন্য নিযুক্ত পাঁচ বিশেষ পর্যবেক্ষক (Sppecial Roll Observer)। আজ সকালে প্রথম কলকাতায় এসে পৌঁছান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কৃষ্ণ কুমার নিরালা। যিনি নির্বাচনী কমিশনের পক্ষ থেকে বর্ধমান বিভাগে SIR-এর জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন। এরপর একে একে পৌঁছান বাকি সবাই। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের জন্য নিযুক্ত পঙ্কজ যাদব (জয়েন্ট সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্ট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট)। যিনি মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের বিশেষ পর্যবেক্ষক।
শ্রীকুমার রবি কান্ত সিং (জয়েন্ট সেক্রেটারি ডিফেন্স) প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক। তাঁর দায়িত্বে মূলত কলকাতা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়া। নিরাজ কুমার বানসর (জয়েন্ট সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স), তিনি মেদিনীপুর ডিভিশন দায়িত্বে। অর্থাৎ দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার স্পেশাল রোল অবজারভার তিনি।
আর অলক তেওয়ারি (জয়েন্ট সেক্রেটারি ইকোনমি অ্যাফেয়ার্স) আছেন মালদহ ডিভিশনের দায়িত্বে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশেষ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে তিনি। এই বিশেষ পর্যবেক্ষকরা SIR প্রক্রিয়ায় ফর্ম যাচাই, নোটিশ জারি, গণনা এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ—এই প্রতিটি ধাপ তদারকি করবেন।
উল্লেখ্য, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ইলেকশন কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং সেক্রেটারি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা এবং রামনগর বিধানসভাতে যাবেন। সেখানকার ERO-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আজ যাবেন নন্দীগ্রামে। রাতে দিঘাতে থাকবেন।
