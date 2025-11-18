English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: BLO এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম নিতে আসতেই সামনে এল ভয়ংকর ঘটনা! হতভম্ব এলাকাবাসী-পুলিস...

BLO found deadbody while collecting Enumeration form: BLO SIR-এর ফর্ম নিতে এসেই চমকে উঠলেন! একী... কটূ গন্ধ এসে লাগে তাঁর নাকে! তারপর.... ভিতরে মিলল...  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 18, 2025, 12:27 PM IST
নিজস্ব ছবি

বরুণ সেনগুপ্ত: এসআইআর চলছে (SIR In Bengal)। ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর (Bengal SIR)। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণনা ফর্ম দিয়ে (Enumeration Form) আসছেন বিএলও-রা (BLO)। আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে তা সংগ্রহ করছেন। SIR-এর এই এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়েই সামনে এল ভয়ংকর ঘটনা! হইচই পড়ে গেল গোটা এলাকায়। শেষে খবর পেয়ে ছুটে এল পুলিস। গোটা ঘটনায় হতভম্বর এলাকাবাসী থেকে পুলিসও।

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়া মহাজাতি নগরের। এসআইআর-এর কাজ চলাকালীন বিএলও যায় খোঁজ করতে। আর সেই খোঁজ করতে গিয়েই অ্যাপার্টমেন্টের ঘর থেকে উদ্ধার হল পচাগলা মৃতদেহ (Deadbody recover)। মৃতের নাম প্রশান্ত দত্ত। বয়স ৬৯ বছর। নর্থ স্টেশন রোড বাইলেন আগরপাড়া মহাজাতি গণপতি অ্যাপার্টমেন্টের একতলা ঘরে একাই থাকতেন ওই প্রৌঢ়। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বিএলও-রা ওনার ফ্ল্যাটে ফর্ম সংগ্রহ করতে গেলে, তখনই উদ্ধার হয় ওই প্রৌঢ়ের মৃতদেহ। 

SIR-এর ফর্ম নিয়েছিলেন ওই প্রৌঢ়। সেই ফর্ম-ই সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন BLO। তখনই ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে কটূ গন্ধ বেরনোয়, সেই সময় তাঁরা সকলকে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় পুলিসকেও। এরপর খড়দা থানার পুলিস এসে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে প্রৌঢ় প্রশান্ত দত্তের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে। তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলে আসেন ডিসি নর্থ ইন্দ্র বোধন ঝা সহ পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এবং বিরাট পুলিসবাহিনী। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হতভম্ব এলাকাবাসীও।

উল্লেখ্য, বাংলায় SIR শুরুর পর থেকে অনেকেই আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন। গতকালই দমদমের তরুণের আত্মঘাতী হওয়ার খবর সামনে আসে। দমদমের ১৩২ নম্বর আর এন গুহ রোডের একটি গাছ থেকে বৈদ্যনাথ হাজরা(৪৬) নামে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন। পরিবারের অভি্যোগ, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন পেশায় গাড়িচালক ওই তরুণ। এরপর শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। তারপরই সোমবার ভোরে মেলে গাছে ঝুলন্ত দেহ।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: বাংলায় এসআইআর নিয়ে বড় সমস্যা? BLO-রা বলছেন...কী হবে এবার?

আরও পড়ুন, SSC: BIG Update: কারা ১০ নম্বর পাবেন, কারা ভেরিফিকেশনেই বাদ, স্পষ্ট করল শিক্ষা দফতর! মেধা তালিকায় অযোগ্যরাও, মামলা হাইকোর্টে...

