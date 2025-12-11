English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 11, 2025, 07:49 PM IST
SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! ১৬-র আগে ১৪-তেই লিস্ট! SIR-এ কাদের নাম বাদ? কেন বাদ...
নিজস্ব ছবি

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বড় খবর! ১৬-র আগে ১৪-তেই লিস্ট! SIR-এ কাদের নাম বাদ? কেন বাদ? জানা যাবে সেই লিস্ট থেকেই। কমিশন সূত্রে খবর, ১৪ তারিখের মধ্যে সমস্ত বিএলও তাদের নিজস্ব বুথে কোন কোন ভোটারের নাম বাদ পরল এবং কেন বাদ পড়ল তার কারণ ব্যাখ্যা করে সেই লিস্ট ঝুলিয়ে দেবে। আর সেখান থেকেই ভোটাররা বুঝে যাবেন, SIR-এ কাদের নাম বাদ পড়ল। ধারণা পেয়ে যাবেন যে, কোন বুথে কারা কারা শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন। 

এরপর ১৬ তারিখ খসড়া ভোটার তালিকা। যেখানে SIR-এ এনুমারেশন ফর্মে যাদের সমস্ত তথ্য সঠিক, ২০০২-এর সঙ্গে ম্যাপিংয়ে যাদের নাম পাওয়া গিয়েছে, সেই সমস্ত ম্যাপড ভোটারদের নাম থাকবে। আর যাদের নাম থাকবে তাদের উপস্থিত হতে হবে কমিশনের হিয়ারিং। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যাবে হিয়ারিং। শুধুমাত্র জেলাশাসকের দফতরেই হবে হিয়ারিং। কমিশন উল্লিখিত ১১টি নথির মধ্যে যেকোনও একটি নথি দেখিয়ে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা এদেশের ভোটার। 

উল্লেখ্য,SIR শুরুর ৮ দিন পরই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল যে খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই আরও একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই প্রথমবার এই পদক্ষেপ কমিশনের। বিহারের ক্ষেত্রে এটা হয়নি। এবারই প্রথম। বাংলা সহ ১১টি রাজ্যের ক্ষেত্রেই খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই আরও একটি তালিকা প্রকাশের কথা জানায় কমিশন। যেখানে খসড়া ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের পাশাপাশি, আরও একটি তালিকায় বাদ পড়া নামদের তালিকার কথা ঘোষণা করে কমিশন। কেন বাদ, কী কারণে বাদ, সবটাই যেখানে লেখা থাকবে। 

Tags:
SIR in BengalBLOs list on 14 Decemberdraft voter list
পরবর্তী
খবর

