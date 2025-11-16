SIR in Bengal: SIR-বিতর্কের মধ্যেই বাংলার এসআইআর নিয়ে এল বিগ বিগ আপডেট! এবার স্পষ্ট বেঁধে দেওয়া হল কাজ শেষের সময়সীমা...

SIR in Bengal: SIR-বিতর্কের মধ্যেই বাংলার এসআইআর নিয়ে এল বিগ বিগ আপডেট! এবার স্পষ্ট বেঁধে দেওয়া হল কাজ শেষের সময়সীমা...
SIR in Bengal: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কার্যালয়ের সূত্র অনুযায়ী, বুথস্তরের অফিসারদের দ্বারা সংগৃহীত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ ফর্মের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েও গিয়েছে। কমিশনের নির্দেশ, এই কাজ আরও দ্রুত করা হবে এবং মাসের শেষ নাগাদ তা শেষ হবে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় পুরোদমে চলছে এসআইআর (SIR)। এটি হল ভোটার তালিকাভুক্তির ফর্মের ডিজিটাইজেশন (Digitisation)। এই কাজ শেষ করার জন্য এবার নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিল ইসিআই (ECI)। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision-SIR) অধীনে সংগৃহীত ভোটারদের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিল।
আরও পড়ুন: Delhi Blast Bangladesh Link: অবিশ্বাস্য! দিল্লির ভয়ংকর রক্তাক্ত রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ? ইউনূস বলছেন...
আর দ্রুত
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের (CEO) কার্যালয়ের সূত্র অনুযায়ী, বুথ-স্তরের অফিসারদের দ্বারা সংগৃহীত তালিকাভুক্তির ফর্মগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং প্রায় ৫০ লক্ষ ফর্মের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, রবিবার থেকে ডিজিটাইজেশনের কাজ আরও দ্রুত করা হবে এবং মাসের শেষ নাগাদ তা শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।"
জরুরি বৈঠক ও সময়সীমা
শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল জেলাশাসকদের (যাঁরা জেলা নির্বাচনী অফিসারও বটে) এবং তাঁদের অধীনস্থ নির্বাচনী অফিসারদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠকে অংশ নেন, যেখানে এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। নতুন দিল্লি থেকে কমিশনের শীর্ষ কর্মকর্তারাও ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।
ইসিআই কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শন
চলতি এসআইআর প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের চার সদস্যের একটি দল পশ্চিমবঙ্গে আসছে। প্রক্রিয়াটি ৪ নভেম্বর শুরু হয়েছিল। দলটির চারজন সদস্য হলেন: উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, ইসিআই-এর দুই প্রধান সচিব এস বি জোশী ও মলয় মল্লিক এবং উপ-সচিব অভিনব আগরওয়াল। তাঁরা ১৮ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছবেন এবং ২১ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন। সফরের সময়ে দলটি কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে এসআইআর-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। সংশোধন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় ইসিআই দলের এটি দ্বিতীয় সফর, যা ইঙ্গিত করে যে, কমিশন এই রাজ্যে এসআইআর-এর অগ্রগতির উপর বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে।
আরও পড়ুন: Baba Vanga Nov-Dec Predicts: পৃথিবীতে যা-ই ঘটে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না! কোন কোন মহাভাগ্যবান রাশিদের নিয়ে এমন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার?
আগামী বছরের মার্চ
পশ্চিমবঙ্গে তিন-স্তরীয় এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি ৪ নভেম্বর শুরু হয়েছিল। পুরো প্রক্রিয়াটি আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালে শেষবার এসআইআর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)