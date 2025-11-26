SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্যন্ত এবার...
Election commission on Bengal SIR: রাজ্যে 'আনকালেক্টেবল ফর্মে'র সংখ্যা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 'আনকালেক্টেবল ফর্ম' বা অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা ২০ লাখ হয়ে গিয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে SIR প্রক্রিয়ার শেষে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গে SIR নিয়ে কড়া কমিশন (SIR in Bengal)। সতর্কও বটে। তাই পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ (Enumeration Form Fillup) থেকে শুরু করে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List) প্রকাশ, সব বিষয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নতুন নিয়ম ও আপডেট জানিয়েছে কমিশন। এবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন (Election Commission) চায়, তাদের 'সরাসরি নজরদারি'র মধ্যেই শেষ হোক বাংলার SIR প্রক্রিয়া! আর তাই নির্বাচন কমিশন নিল বড় সিদ্ধান্ত!
নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) তিনজন উচ্চপদস্থ কর্তা এবার কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ট্রান্সফার হলেন। আপাতত তাঁরা কলকাতার দফতরেই থাকবেন। এসআইআর (SIR in Bengal) যতদিন চলবে, ততদিন এখান থেকেই তাঁরা কাজ করবেন। কমিশনের এই ৩ উচ্চপদস্থ কর্তা হলেন বি সি পাত্র, সৌম্যজিৎ ঘোষ এবং ভিভোর আগরওয়াল। উল্লেখ্য, কমিশন গতকালই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ (Enumeration Form Fillup) করে জমা দেওয়ার শেষ তারিখের কোনও বদল ঘটেনি। তা ৪ ডিসেম্বর-ই আছে। ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List)।
এখন, রাজ্যে 'আনকালেক্টেবল ফর্মে'র (Uncollectable Form) সংখ্যা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 'আনকালেক্টেবল ফর্ম' বা অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা ২০ লাখ হয়ে গিয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে SIR প্রক্রিয়ার শেষে। এই ফর্মগুলির মাধ্যমে ভোটারদের তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এর পাশাপাশি, রয়েছে ডবল এন্ট্রিও (Double Entry)। শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি পাওয়া গিয়েছে।
এখন ভোটার তালিকা (Voter List) থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে ৪টি জিনিস যাচাই করা হচ্ছে:
Death (মৃত্যু): যে ভোটাররা মারা গিয়েছেন।
Untraceable (অশনাক্ত): ঠিকানায় গিয়েও যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।
Shifted (স্থানান্তরিত): যাঁরা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন।
Duplicate (ডুপ্লিকেট): একই ভোটারের নাম একাধিকবার তালিকায় রয়েছে।
৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় (Draft List) এই চারটি ক্যাটেগরিতে থাকা ভোটারদের নাম থাকবে না। প্রসঙ্গত, এবার প্রথমবার ভুয়ো ও মৃত ভোটার শনাক্ত করতে AI সিস্টেম ব্যবহার করছে কমিশন। ভূ-ভারতে প্রথমবার এমনটা হচ্ছে। বাংলায় SIR-এর ক্ষেত্রে এবার AI (Artificial Intelligence) ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ও মৃত ভোটার (fake or deceased voter) শনাক্ত করছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)।
আরও পড়ুন, SIR in Bengal: 'সংসার ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে... আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশনই দায়ী,' কাজের চাপে আত্মঘাতী কৃষ্ণনগরের BLO! বিস্ফোরক নোট...
ভোটার তালিকার (Voter List) ছবির মধ্যে মুখের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Face Analysing) করে AI সিস্টেম একাধিক স্থানে নাম রয়েছে এরকম একই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সাহায্য করছে। AI নির্ভর এই সিস্টেম ভোটার ডেটাবেসকে স্ক্যান করছে। তারপর বিভিন্ন ছবির মধ্যে মুখের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ (Face Analysing by AI) করে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করছে, যাদের নাম বা ছবি একাধিক জায়গায় রয়েছে।
আরও পড়ুন, Arpita Mukhopadhyay: 'যেভাবে মনে করেছে...' ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্পিতা! ২০০২-এরও...
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভার 'বড় পরীক্ষা'র আগেই ২ জেলায় 'বড় জয়' হাসিল তৃণমূলের! বেকায়দায় বিজেপি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)