SIR In Bengal: SIR-এর মধ্যেই মাঠ থেকে নর্দমা, পড়ে রাশি রাশি ভোটার কার্ড! খোঁজ করতেই সামনে এল বড়সড় চাঞ্চল্যকর তথ্য...
Nabadwip Voter Card Recovery Incident: তাহলে একই নামের ভোটার কার্ড কীভাবে রাস্তায় এল, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল রোডের মতো এলাকায় এমন ভোটার কার্ডের মতো এহেন গুরুত্বপূর্ণ নথি রাস্তায় এভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকা নিয়ে উদ্বেগে সাধারণ মানুষ।
অনুপ দাস: SIR আবহে চাঞ্চল্যকর কাণ্ড (SIR in Bengal)! সবাই হাঁ! সবার চোখ ছানাবড়া! এত এত ভোটার কার্ড (Voter Card)? কোথা থেকে এল? কে ফেলে গেল? কেন-ই বা ফেলে গেল? এই সবই কি জাল ভোটার কার্ড? SIR-এর মধ্যেই নবদ্বীপ হাসপাতাল রোড এলাকা থেকে উদ্ধার হল অসংখ্য ভোটার কার্ড। আর সেই কার্ড উদ্ধার ঘিরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (Nabadwip Incident)।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া ওই ভোটার কার্ড বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষজনেরও। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় যে তাঁদের বাড়িতে তাঁদের ভোটার কার্ড রয়েছে। তাহলে একই নামের ভোটার কার্ড কীভাবে রাস্তায় এল, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। একাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর।
স্থানীয় বিজেপি (BJP) নেতৃত্বের দাবি, এসআইআর আবহে এতে তৃণমূলের (TMC) যোগসূত্র স্পষ্ট। এসআইআর হওয়ার পর থেকেই বিজেপি অভিযোগ করেছিল ভোটার কার্ড নিয়ে অনিয়ম হবে। আজকের ঘটনা তারই প্রমাণ বলে দাবি তাঁদের। বিজেপির মতে, “তৃণমূল ভয় পেয়ে এভাবে ভোট কারচুপির পথ বেছে নিয়েছে।” তাঁদের আরও দাবি, এই ঘটনার জবাব দিতে হবে তৃণমূলকেই।
যদিও নবদ্বীপ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঝন্টুলাল দাসের স্পষ্ট বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এটা বিজেপির-ই চক্রান্ত। ভোটার কার্ড নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) বিষয়, তাই পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সব মিলিয়ে শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল রোডের মতো এলাকায় এমন ভোটার কার্ডের মতো এহেন গুরুত্বপূর্ণ নথি রাস্তায় এভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকা নিয়ে উদ্বেগে সাধারণ মানুষও। কারা ফেলল? কেন ফেলল? উদ্দেশ্য কী? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখছে নবদ্বীপ থানার পুলিস।
