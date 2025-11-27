SIR in Bengal: 'বাবা কথা বলছে না, সাড়া দিচ্ছে না...' বিতর্কের SIR-এর 'চাপে' ব্রেন স্ট্রোক বাংলার আরও এক BLO-র...
Namkhana BLO brain stroke West Bengal Assembly Election 2026 SIR: "ক'দিন ধরেই কাজের খুব চাপ ছিল। বাবা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবেই অসুস্থবোধ করছিলেন... ২ বছরের কাজ ২ মাসে করতে চাইছে..." নামখানার BLO-র ব্রেন স্ট্রোকে বিস্ফোরক অভিযোগ।
নকিব উদ্দিন গাজী: বাংলায় ফের SIR বিতর্ক (SIR in Bengal)। SIR-এর কাজের চাপে এবার ব্রেন স্ট্রোক (Brain Stroke) হওয়ার অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার এক বিএলও-র (Namkhana BLO)। নাম দেবাশিষ দাস। বয়স ৫৭ বছর। তাঁকে ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর হাসপাতাল সূত্রে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের ফেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭৬ বুথের বিএলও (Namkhana BLO) ছিলেন দেবাশীষ দাস (৫৭)। এলাকায় SIR-এর কাজ (SIR in Bengal) করার সময়ই অসুস্থবোধ করেন তিনি। তারপর বিডিও অফিস থেকে ঘুরে বাড়িতে আসার পরই রাতেই গুরুতর অসুস্থ (Brain Stroke) হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নিয়ে আসা হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডায়মন্ড হারবারে বেসরকারি হাসপাতালে আইসিউতে রাখা হয় দেবাশীষ দাসকে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার কারণে তাঁকে কলকাতায় রেফার করেন চিকিৎসকরা।
এরপরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নির্দেশে বুধবার দিন রাতেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে দেবাশিষ বাবুকে (Namkhana BLO)। দেবাশিষ দাসের ছেলে সৌরভ দাস বলেন, "ক'দিন ধরেই কাজের খুব চাপ ছিল। বাবা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবেই অসুস্থবোধ করছিলেন। তবে তার মধ্যেও SIR-এর কাজ (SIR in Bengal)করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থবোধ করেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গেই কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যাই। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার কারণে চিকিৎসকরা ডায়মন্ড হারবারে পাঠান। সেখান থেকে কলকাতায় রেফার। বাবা এখনও পর্যন্ত কোনও কথা বলতে পারছে না, কোনও সাড়াও দিচ্ছে না (Brain Stroke)।"
সৌরভ দাস আরও বলেন, "বার বার বাবাকে বারণ করেছিলাম এত টেনশন করার দরকার নেই। তুমি যেমনটা পারবে, তেমনটা কাজ করো। বিএলও (Namkhana BLO) হতে না বলেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছিল বাবার। সেই কারণে এলাকার মানুষের স্বার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন এই কাজটা করার। কিন্তু এতটা মানসিক চাপের মধ্যে তিনি ছিলেন, আমরা বুঝতে পারিনি। এখন কী হবে বুঝতেও পারছি না।"
এই ঘটনায় মথরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার বলেন, "নির্বাচন কমিশনে (Election Commission) বিজেপির বি টিম হয়ে কাজ করছে। সাধারণ মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে মেরে ফেলতে চাইছে। পাশাপাশি ২ বছরের কাজ ২ মাসে করতে চাইছে (SIR in Bengal)। এর ফলে অনেকে বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ফ্রেজারগঞ্জ এলাকার দেবাশীষ বাবু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মানুষকে আর কত বিপদে ফেলবে নির্বাচন কমিশন? মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।" প্রসঙ্গত এর আগে হুগলির কোন্নগরের এক মহিলা বিএলও-রও সেরিব্রাল স্ট্রোক হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। ওদিকে মালবাজার ও নদিয়ায় আত্মঘাতীও হয়েছেন ২ বিএলও।
