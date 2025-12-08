SIR In Bengal: SIR-এ বিগ আপডেট! ডুপ্লিকেট ভোটার ধরতে কড়া কমিশন এবার আনল নতুন অ্যাপ...
New BLO apps in BLO portal to identify duplicate voters: যদি কোনও ভোটারকে BLO APPS-এ ডুপ্লিকেট ভোটার বলে দেখায়, তখন BLO তাঁর বাড়িতে যাবেন। ডুপ্লিকেট ভোটারের বিষয়ে একেবারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হতেই নতুন এই অপশন অ্যাড করা হল BLO APPS-এ।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: SIR-এর প্রায় শেষ পর্যায়ে আবারও বড় আপডেট! ডুপ্লিকেট ভোটারের (Dulicate Voter) খোঁজে এবার নতুন অপশন BLO Apps। BLO পোর্টালে নতুন একটি অপশন দেওয়া হল আজ থেকে। ডুপ্লিকেট ইলেকটর ভেরিফিকেশন। একই নামে একাধিক জায়গায় ভোটার আছে। সেই ভোটাররা একই ব্যক্তি না আলাদা সেটা জানা জরুরি। তাই এই ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই না করলে স্বচ্ছ তালিকা সম্ভব নয় বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)।
নতুন অপশন অনুযায়ী যদি কোনও ভোটারকে BLO APPS-এ ডুপ্লিকেট ভোটার বলে দেখায়, তখন BLO তাঁর বাড়িতে যাবেন। ভোটার যদি নিজে নিশ্চিত জানেন যে তাঁর আরেকটা ভোটার কার্ড আছে তাহলে একটি ডিক্লারেশন লিখে সেই পুরনো এপিক কার্ড ও বর্তমান এপিক কার্ডের জেরক্স দিয়ে BLO-র কাছে জমা দিতে হবে। যদি কোনও ভোটার নিশ্চিত না হন তাহলে একটি ডিক্লারেশন লিখে বর্তমান এপিকের জেরক্স দিয়ে BLO-র কাছে জমা করতে হবে। মূলত ডুপ্লিকেট ভোটারের বিষয়ে একেবারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হতেই নতুন এই অপশন অ্যাড করা হল BLO APPS-এ।
আগেই ফটো সিমিলার এন্ট্রির মাধ্যমে মৃত ভোটার বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ দেয়,
১) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভায় নথিভুক্ত মৃত্যুর তথ্য যাচাই করতে হবে।
২) এলআইসি, ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত মৃতদের তথ্য যাচাই করতে হবে।
৩) সরকারি প্রকল্পের ডাটাবেস, যেমন—সমব্যাথী, বার্ধক্যভাতা, কৃষকদের বিভিন্ন স্কিম ইত্যাদিতে থাকা মৃত্যুর তথ্য যাচাই করতে হবে।
৪) রেশন কার্ড জমা দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য (ফুড ডিপার্টমেন্টে জমা হওয়া রেশন কার্ড) যাচাই করতে হবে।
৫) শ্মশান, কবরস্থান, দাহস্থলের রেকর্ড তথ্য যাচাই করতে হবে।
৬) পারিবারিক পেনশনের তথ্য যাচাই করতে হবে।
৭) এর বাইরে অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করতে হবে।
ইআরও–দের এই সব সোর্স থেকে মৃতদের তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করতে হবে। এবং তা ডাটাবেসে 'dead marked' হওয়া নামগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ক্রস-চেক করতে হবে। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত খবর, SIR প্রক্রিয়ায় (SIR In Bengal) রাজ্য়ে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটার! এনুমারেশন ফর্ম জমা (Enumeration Form Submission) দেওয়ার ডেডলাইন ১১ ডিসেম্বর। এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাইজেশনও (Enumeration Form Digitisation) প্রায় শেষ পর্যায়ে। ১৬ ডিসেম্বর-ই প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List)।
কমিশন সূত্রে খবর, ম্যাপিং (Mapping) করা যায়নি, রাজ্যে এমন ভোটারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪,৫৯,৫৪১। 'আনম্যাপড' এই প্রায় ৫৫ লাখের মধ্যে মৃত, স্থানান্তরিত এবং অনুপস্থিত ভোটাররাও আছেন। তাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় নিশ্চিত। তবে এর পাশাপাশি জেলায় জেলায় ডিজিটাইজড এনুমারেশন ফর্ম বিশ্লেষণ করে আরও ৪০ লক্ষ নাম সামনে এসেছে। তাঁদের নাম ২০০২-এর তালিকায় নেই (2002 Voter List)। আবার আত্মীয় হিসেবেও ফর্মে সর্বশেষ ২০০২ SIR-এ নাম থাকা কাউকে দেখাননি (2002 SIR)। তাই তাঁদের শুনানির মুখোমুখি হতে হবে বলে খবর।
