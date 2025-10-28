SIR in Bengal: সরষের মধ্যেই ভূত! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়! তাঁরাই BLO-এর দায়িত্বে, সংখ্যাটা...

SIR in Bengal: সরষের মধ্যেই ভূত! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়! তাঁরাই BLO-এর দায়িত্বে, সংখ্যাটা...
West Bengal Assembly Election 2026 SIR: রাজ্যজুড়ে যখন SIR নিয়ে হইচই, ঠিক তখনই নদিয়া জেলার চাকদা থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এরকম বহু পরিবার রয়েছে গোটা চাকদায়। এই নিয়েই শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায়।
বিশ্বজিৎ মিত্র: তাঁদের উপর SIR-এর দায়িত্ব, আর তাঁদেরই নাম নেই ভোটার তালিকায়! আজব কাণ্ড নদিয়ার চাকদায় (SIR in Bengal)। নদিয়ার চাকদার ৩২২ জন BLO-এর মধ্যে ১৩ জন BLO-এরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় (Voter List)। এমনটাই জানিয়েছেন বিডিও। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যে পরিবারের নাম নেই, সেই পরিবারের সদস্যই নাকি BLO-এর দায়িত্বে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে নদিয়া জেলার চাকদায়। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন চাকদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ কৃষ্ণ মন্ডল। তিনি জানান, চাকদায় ৩২২ জন BLO SIR-এর দায়িত্বে আছেন। তার মধ্যে ১৩ জনেরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় (West Bengal Assembly Election 2026)।
রাজ্যজুড়ে যখন SIR নিয়ে হইচই কাণ্ড, ঠিক তখনই নদিয়া জেলার চাকদা থানার অন্তর্গত তাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মসরা মাঠপাড়া থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই নাম অথচ তিনি সামলাচ্ছেন BLO-এর দায়িত্ব। ওই এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপুর হাড়িপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৯১/১৩০ পার্টের BLO রনি অধিকারী। তাঁর মা পুষ্পরানী অধিকারী এবং বাবা দুলাল অধিকারী ২০১৬ সালে অবৈধভাবে তাঁদের নামে নথিপত্র বের করেন বলে দাবি। এরপর ২০১৮ সালে পুষ্পরানী অধিকারীকে মা ও বাবা দুলাল অধিকারীকে 'দাদা' দেখিয়ে পুষ্পরানির ছোটপুত্র BLO রনি অধিকারী তাঁর নাম তোলেন বলে অভিযোগ। যার প্রমাণ রয়েছে নথিপত্রেও।
এখন এই ঘটনা সামনে আসতেই এলোমেলো উত্তর দেন BLO রনি ও তার পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, এরকম বহু পরিবার রয়েছে গোটা চাকদায়। এরপরই এই বিষয়ে চাকদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ কৃষ্ণ মন্ডলের কাছে জানতে গেলে তিনি আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ শুরু করেছেন। তবে চাকদা ব্লকে ৩২২ জন BLO রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩ জন BLO-রই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। যা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের জানিয়েছেন তিনি। আর এই নিয়েই শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায়।
