English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: সরষের মধ্যেই ভূত! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়! তাঁরাই BLO-এর দায়িত্বে, সংখ্যাটা...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: রাজ্যজুড়ে যখন SIR নিয়ে হইচই, ঠিক তখনই নদিয়া জেলার চাকদা থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এরকম বহু পরিবার রয়েছে গোটা চাকদায়। এই নিয়েই শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 28, 2025, 05:59 PM IST
SIR in Bengal: সরষের মধ্যেই ভূত! নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়! তাঁরাই BLO-এর দায়িত্বে, সংখ্যাটা...

বিশ্বজিৎ মিত্র: তাঁদের উপর SIR-এর দায়িত্ব, আর তাঁদেরই নাম নেই ভোটার তালিকায়! আজব কাণ্ড নদিয়ার চাকদায় (SIR in Bengal)। নদিয়ার চাকদার ৩২২ জন BLO-এর মধ্যে ১৩ জন BLO-এরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় (Voter List)। এমনটাই জানিয়েছেন বিডিও। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যে পরিবারের নাম নেই, সেই পরিবারের সদস্যই নাকি BLO-এর দায়িত্বে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে নদিয়া জেলার চাকদায়। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন চাকদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ কৃষ্ণ মন্ডল। তিনি জানান, চাকদায় ৩২২ জন BLO SIR-এর দায়িত্বে আছেন। তার মধ্যে ১৩ জনেরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় (West Bengal Assembly Election 2026)।

Add Zee News as a Preferred Source

রাজ্যজুড়ে যখন SIR নিয়ে হইচই কাণ্ড, ঠিক তখনই নদিয়া জেলার চাকদা থানার অন্তর্গত তাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মসরা মাঠপাড়া থেকে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই নাম অথচ তিনি সামলাচ্ছেন BLO-এর দায়িত্ব। ওই এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপুর হাড়িপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৯১/১৩০ পার্টের BLO রনি অধিকারী। তাঁর মা পুষ্পরানী অধিকারী এবং বাবা দুলাল অধিকারী ২০১৬ সালে  অবৈধভাবে তাঁদের নামে নথিপত্র বের করেন বলে দাবি। এরপর ২০১৮ সালে পুষ্পরানী অধিকারীকে মা ও বাবা দুলাল অধিকারীকে 'দাদা' দেখিয়ে পুষ্পরানির ছোটপুত্র BLO রনি অধিকারী তাঁর নাম তোলেন বলে অভিযোগ। যার প্রমাণ রয়েছে নথিপত্রেও। 

এখন এই ঘটনা সামনে আসতেই এলোমেলো উত্তর দেন BLO রনি ও তার পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, এরকম বহু পরিবার রয়েছে গোটা চাকদায়। এরপরই এই বিষয়ে চাকদা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ কৃষ্ণ মন্ডলের কাছে জানতে গেলে তিনি আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ শুরু করেছেন। তবে চাকদা ব্লকে ৩২২ জন BLO রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩ জন BLO-রই নাম নেই  ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। যা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের জানিয়েছেন তিনি। আর এই নিয়েই শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায়।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: হিন্দু গ্রামের ভোটার তালিকায় শুধুই মুসলিম নাম! বাংলায় SIR-এর শুরুতেই বিতর্ক...

আরও পড়ুন, Prashant Kishor: কলকাতার ঠিকানা কালীঘাট রোডে... বাংলা-বিহার, ২ রাজ্যের ২ ভোটার কার্ড প্রশান্ত কিশোরের! কীভাবে?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIR in BengalnadiaVoter listWest Bengal Assembly Election 2026Special Intensive RevisionBLO controversy
পরবর্তী
খবর

Sand Mafia: বালি তোলার প্রতিবাদ করতেই রুদ্রমূর্তি পাচারকারীদের, তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান-পঞ্চায়েত সদস্য়াকে বেধড়ক মার...
.

পরবর্তী খবর

Pan India SIR: বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে সোমবার রাত থেকেই SIR! ২৬-এর ভোটের আগেই বিরাট ঘোষণা নির্বাচ...