SIR in Bengal: ৬০ লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে? সুপ্রিমে মেনকা গুরুস্বামীর সওয়ালের পরই SIR সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে বড় আপডেট

SIR in Bengal: ৬০ লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে? সুপ্রিমে মেনকা গুরুস্বামীর সওয়ালের পরই SIR সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে বড় আপডেট
SIR in Supreme Court: কবে এই তালিকা ওয়েবসাইটে বা জনসমক্ষে আসবে, তা নিয়ে কৌতুহল তুঙ্গে। যদিও নির্দিষ্ট কোনো তারিখ আজকের বৈঠক থেকে জানানো হয়নি,
অর্ণবাংশু নিয়োগী: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর অবশেষে সবুজ সংকেত মিলল—খুব দ্রুতই প্রকাশিত হতে চলেছে বহুপ্রতীক্ষিত ‘সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট’ বা অতিরিক্ত তালিকা। এদিন উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠকে তালিকার বর্তমান অবস্থা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকের মূল সিদ্ধান্ত
এদিনের বৈঠকে তালিকার স্বচ্ছতা এবং নির্ভুলতা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এবার থেকে ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা হবে। তার মধ্যে প্রথম দফার তালিকাটি প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট মহলের সেইসব মানুষের মনে আশার আলো দেখা দিয়েছে, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন।
তালিকার পরিমার্জন ও স্বচ্ছতা
এবারের তালিকার একটি বিশেষ দিক হলো এর স্বচ্ছতা। বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, পূর্বের ১০ লক্ষ নামের যে তালিকা ছিল, সেখান থেকে কতজনের নাম বিভিন্ন কারণে বাদ পড়েছে, তার স্পষ্ট হিসেব দেওয়া হবে। একইসঙ্গে নতুন করে ঠিক কতজনের নাম এই অতিরিক্ত তালিকায় বা সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, সেই সংখ্যাটিও জনসমক্ষে আনা হবে।
কর্তৃপক্ষের মতে, নাম বাদ পড়া এবং নতুন নাম যুক্ত হওয়ার এই পরিসংখ্যান প্রকাশের ফলে পুরো প্রক্রিয়ার ওপর মানুষের আস্থা বাড়বে এবং কোনো প্রকার ধোঁয়াশা থাকবে না।
কেন এই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট?
সাধারণত মূল তালিকায় অনেক সময় যান্ত্রিক ত্রুটি, নথিপত্রের অভাব বা তথ্যের অসংগতির কারণে কিছু যোগ্য নাম বাদ পড়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম ঢুকে পড়ার অভিযোগ ওঠে। এই সব ভুল সংশোধন করে একটি ত্রুটিমুক্ত চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতেই সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের প্রয়োজন হয়। ১০ লক্ষ মানুষের বিশাল ডেটাবেস থেকে প্রতিটি নাম ঝাড়াই-বাছাই করার পর এই প্রথম দফার তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।
প্রতীক্ষার অবসান
কবে এই তালিকা ওয়েবসাইটে বা জনসমক্ষে আসবে, তা নিয়ে কৌতুহল তুঙ্গে। যদিও নির্দিষ্ট কোনো তারিখ আজকের বৈঠক থেকে জানানো হয়নি, তবে সূত্রের খবর, সমস্ত আইনি ও প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখা শেষ। ‘খুব দ্রুত’ বলতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রথম দফার এই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হলে কয়েক হাজার মানুষের দুশ্চিন্তা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। তালিকায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বাদ পড়া নাম এবং নতুন অন্তর্ভুক্তির যে পরিসংখ্যান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে অভিজ্ঞ মহল।
