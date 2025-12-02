English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: ভাঙবে বিহারের রেকর্ড! বাংলায় বাদ যাবে ৫০ লাখ ভোটারের নাম? SIR-এর বিগ আপডেট...

50 lakhs names will be removed from Bengal voter list: এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ লাখ। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে! 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 2, 2025, 12:11 PM IST
SIR In Bengal: ভাঙবে বিহারের রেকর্ড! বাংলায় বাদ যাবে ৫০ লাখ ভোটারের নাম? SIR-এর বিগ আপডেট...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে এসআইআর (SIR In Bengal) প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিতর্কের অন্ত নেই! তবে সব বিতর্কের (SIR controversy) মধ্যে দিয়েও রাজ্যে এগিয়েছে SIR-এর কাজ। বিএলও-রা (BLO) বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) বিলি করেছেন। ভোটারদের ফিলআপের পর সেই ফর্ম সংগ্রহ করেছেন। এখন চলছে SIR-এর শেষ পর্যায়ের কাজ। এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন (Enumeration Form Digitisation) ও ম্যাপিং। আর এই ম্যাপিংয়ের (Mapping) কাজ শুরু হতেই সামনে আসছে একের পর এক বড় আপডেট। 

Add Zee News as a Preferred Source

জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' (uncollectable forms) এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লাখ। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ (Enumeration Form Submission Last Date)। ফলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে! সেক্ষেত্রে খসড়া ভোটার তালিকাতেই রাজ্যের ৫০ লাখ নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা! কমিশন (Election Commission) সূত্রে মিলেছে এমনই খবর। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft  Voter List)। 

এখনও পর্যন্ত ৭.৪ কোটি এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে গিয়েছে। ৯৬.৪% ফর্ম ডিজিটাইজড হওয়ার ফলেই মৃত ভোটার সহ 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' ফর্মের সংখ্যা আরও বেড়ে ৪৩.৩ লক্ষে পৌঁছেছে। 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' ফর্ম বলতে সেইসব গণনা ফর্ম বোঝায় যেগুলো আবেদনকারীদের স্বাক্ষর সহ আর BLO-দের কাছে ফেরত পাঠানো হয়নি বা জমা পড়েনি। এখন এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মৃত ভোটার (Dead Voters)। সেই মৃত ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২১.৫ লক্ষ। জানিয়েছেন কমিশনেরই এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 

পাশাপাশি, শনাক্ত করা যাচ্ছে না, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত এবং নকল ভোটারের সংখ্যা এখন পর্যন্ত যথাক্রমে ৫.৫ লক্ষ, ১৫.১ লক্ষ এবং ৯৮,৬০০। আর মৃত ভোটার ২১,০৫,৩৬৯ জনের মধ্যে কলকাতা উত্তরে যেমন খোঁজ মিলেছে ১,০১,৪৫৭ জন মৃত ভোটারের। কলকাতার উত্তরে মৃত ভোটার দক্ষিণ কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি। দক্ষিণ কলকাতায় মৃত ভোটার ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী মাত্র ৬৫,৯৪৯ জন। ওদিকে জেলাগুলির মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' ফর্মের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। 

এখন পর্যন্ত ৯৫% ডিজিটাইজড ফর্মের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় মাত্র ৭% ফর্ম রেকর্ড হয়েছে। জেলায় অসংগ্রহযোগ্য ফর্ম ব্যারাকপুরে সবচেয়ে বেশি, ১৫.৬%। বেশিরভাগ মৃত ভোটারও উত্তর ২৪ পরগনার। এই জেলায় মৃত ভোটারের সংখ্যা ২,৭৫,৩৩৭ জন। তালিকায় যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মৃত ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে কম ঝাড়গ্রামে ১৯,৫৭৪ জন এবং কালিম্পংয়ে ১৮,৬৫২ জন।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ব্যক্তি যাচাইয়েই নাগরিকত্ব! SIR বিতর্কে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal:'বিতর্কের' SIR! বাংলার ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে 'বিস্ফোরক' দাবি কমিশনের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIR in Bengaluncollectable formsVoter listWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

SIR In Bengal: SIR-এর মধ্যেই মাঠ থেকে নর্দমা, পড়ে রাশি রাশি ভোটার কার্ড! খোঁজ করতেই সামনে এল বড়সড় চাঞ্চল্যকর তথ্য...
.

পরবর্তী খবর

Nursery Student Abuse: চার বছরের শিশুকে বেধড়ক মার, মাটিতে ফেলে লাথি! স্কুলের ভিতরেই সে... ভ...