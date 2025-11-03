English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: ২০০২-এর ভোটার তালিকা থেকে একটা বুথেই গায়েব ৮০০ নাম! গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: SIR নিয়ে তৃণমূলের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় এই জেলাকেই বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন। ভোটার কার্ড রয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা, সব ভোটেই ভোটও দিয়েছেন তাঁরা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 3, 2025, 03:07 PM IST
রণজয় সিংহ: গায়েব ৮০০ জনের নাম। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় (Voter List) নেই ৮০০জন ভোটারের নাম। আর যা ঘিরে (SIR in Bengal) গোটা গ্রাম জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে মালদার মানিকচকের ধরমপুর পঞ্চায়েতের ৯৬ নম্বর বুথের ছবি এমনই।

অথচ তাদের ভোটার কার্ড রয়েছে পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা সব ভোটেই ভোট দিয়েছেন তারা। কিন্ত এসআইআর (SIR) ঘোষণা হতে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা খোঁজ করতেই চক্ষু চড়কগা তাদের। নাম নেই তালিকায়। এই অবস্থায় কী করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। ফলে দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্কে রয়েছেন মালদার মানিকচকের ধরমপুরের প্রায় ৮০০জন বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই SIR নিয়ে (SIR in Bengal) সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। দাবি করেন, "বুথনাটাবাড়ি কোচবিহারে দেখা যাচ্ছে ২০০২-এর লিস্টে ৭১৭টি নাম ছিল। এখন আপলোডেড লিস্টে দেখা যাচ্ছে ১৪০। বাকিরা কোথায় গেলেন?" প্রশ্ন তাঁর। তাঁর আরও দাবি, "উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের ১৫৯ নম্বর বুথে এখন দেখা যাচ্ছে কোনও ভোটার নেই। কিন্তু এই বুথে ৯০০ ভোটার ছিল।" তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, "অনেক হিন্দু ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।"

এরপর SIR নিয়ে তৃণমূলের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় কড়া নির্দেশ দেন, 'BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে BLA 2' বলেন, "প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে। BLA 1 কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলায়। তারা BLA 2 ঠিক করবে। এরা BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে। কারও নাম যেন বাদ না যায় (Voter List)১০০% ফর্ম ফিলআপ করে কমিশনে জমা দিতে হবে। BLO-ছায়াসঙ্গী হিসাবে BLA 2 কে থাকতে হবে।" সতর্ক করেন, "কোচবিহার সহ একাধিক জায়গায় অসঙ্গতি ধরে পড়েছে। তাই ওয়েবসাইট ও হার্ড কপি মেলাবেন।"

সেইসঙ্গে মালদহ জেলাকেই দেন বিশেষ বার্তা। অভিষেক বলেন, "মালদহে পরিযায়ী শ্রমিক একটা সমস্যা। তাঁদের আসতে বলতে হবে। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। তাঁর আত্মীয় সই করতে পারবে না। তাই আসতেই হবে। এক মাস সময় আছে। পূর্ণবয়স্ক ক্ষেত্রে ফর্ম ফিলআপ করা যায়, কিন্তু কেউ অভিযোগ জানালে আসতেই হবে। তাই নিজে ফিলাপ করলে ভালো।"

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

