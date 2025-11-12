English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: শুরুর ৮ দিন পর SIR নিয়ে বড় ঘোষণা! ফর্ম ফিল-আপ না করলেই...

Election Commission New List: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, বর্তমানে যেসব রাজ্যে SIR হচ্ছে সেখানে, নির্বাচন কমিশন এই নিয়ম বলবৎ করেছে। নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে যা প্রথম, প্রথমবার হতে চলেছে গোটা দেশে। যেখানে...

Nov 12, 2025
ফাইল ফোটো

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: SIR শুরুর ৮ দিন পর বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) নির্দেশের পরই এই পদক্ষেপ কমিশনের (Election Commission of India)। বিহারের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। এবারই প্রথম। ঘটতে চলেছে বাংলার ক্ষেত্রে (Bengal SIR)। পাশাপাশি অন্য ১১টি রাজ্যের ক্ষেত্রেও। 

প্রথমবার খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই থাকবে আরও একটি তালিকা (SIR new list)। বিহার SIR-এর সময় যা ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নির্বাচন কমিশন বিহারের পর এবারই প্রথম এই তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। যেখানে খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই থাকবে আরও একটি নতুন তালিকা। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেককেই দেওয়া হবে এনুমারেশন ফর্ম। যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন, তাঁদের নাম উঠবে খসড়া ভোটার তালিকায়। আর যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না, তাদের নাম উঠবে পাশের তালিকায়। 

অর্থাৎ খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List) থেকেই বাদ চলে যাবে তাঁদের নাম, যাঁরা ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না। কেবলমাত্র যে শুধু এই তালিকা ঝুলানো হবে, তা-ই নয়। পাশাপাশি কী কারণে নাম বাদ গেল, সেটাও লেখা থাকবে ফর্মে। অর্থাৎ কোনও মৃত ভোটার যিনি এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) জমা দিতে পারবেন না, তাঁর নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্যে চলছে SIR-এর কাজ। মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত সাড়ে ৬ কোটিরও বেশি ফর্ম দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে রাজ্যে। 

এই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার শেষ দিন ৪ ডিসেম্বর। এরপর ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। এই খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই থাকবে আরও একটি তালিকা। যা কিনা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, নির্বাচন কমিশন প্রথমবার এহেন তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। যেখানে এই খসড়া ভোটার তালিকা ঝোলানো হবে, তার পাশেই ঝোলাতে হবে এই নতুন তালিকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, বর্তমানে যেসব রাজ্যে SIR হচ্ছে সেখানে, নির্বাচন কমিশন এই নিয়ম বলবৎ করেছে। নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে যা প্রথম, প্রথমবার হতে চলেছে গোটা দেশে। যেখানে জীবিত ভোটারের পাশাপাশি, মৃত-ভুয়ো ভোটারের নামেরও তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। 

বিহার SIR-এর পর খসড়া ভোটার তালিকায় বহু মানুষের নাম বাদের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অনেক রাজনৈতিক দল। তখনই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে কেন তাঁদের নাম বাদ গেল, তা আলাদা তালিকা করে প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। আর সেই কারণেই এবার নির্বাচন কমিশন ৯ ডিসেম্বর যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে, তার পাশে নতুন এই তালিকাও থাকবে। এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার বা অন্য কোথাও চলে হয়ে যাওয়া ভোটারের নাম। 

প্রসঙ্গত, SIR শুরুর ৬ দিন পর ১০ নভেম্বর এনুমারেশন ফর্মে বিরাট বদল আনে কমিশন। কমিশন জানায় এনুমারেশন ফর্মে ভোটারের ছবি বাধ্যতামূলক নয়। প্রথমে অফলাইন হোক বা অনলাইন, এনুমারেশন ফর্ম ভোটারের ছবি বসানো ছিল বাধ্যতামূলক। কমিশনের তরফে ফর্মে স্ট্যান্ডার্ড পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। ১০ তারিখ সেই নিয়মে বদল আনে কমিশন।

