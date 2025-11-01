SIR in Bengal: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালানোর' হি়ড়িক! সীমান্তে জালে দলে দলে বাংলাদেশিরা... সংখ্যাটা...
West Bengal Assembly Election 2026 SIR: ধৃতরা দাবি, এসআইআর ঘোষণার পর যে সব বাংলাদেশিদের নথিপত্রের ঠিক নেই, তাঁরা রীতিমত বেকায়দায় পড়েছেন। দালালের হাত ধরে ভারত থেকে বাংলাদেশের যাওয়ার চেষ্টা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR জুজু! ভারত থেকে 'পালানো'র হিড়িক বাংলাদেশিদের! দুদিনে ধরা পড়ল ভারতে এতদিন ধরে 'অবৈধভাবে' বসবাসকারী প্রায় ৬০ জন বাংলাদেশি। SIR আতঙ্কে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর চেকপোস্ট ও তারালি সীমান্ত থেকে সীমান্তরক্ষীদের হাতে এদিন ধরা পড়ল ৪৫ জন বাংলাদেশি। গতকাল ধরা পড়েছিল ১২ জন। আজ ফের ধরা পড়ল ৪৫ জন। গত ২ দিনে মোট ধরা পড়ল ৫৭ জন বাংলাদেশি।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোরে স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর ও তারালি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে 'পালানোর' চেষ্টা করছিল বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি। ওই সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা তাঁদেরকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাতেই জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই বাংলাদেশি। ভারতের কলকাতা, রাজারহাট, নিউটাউন এবং ওদিকে দিল্লি, মুম্বই ও গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসূত্রে বসবাস করতেন। এদিন তাঁরা দালালের হাত ধরে ভারত থেকে বাংলাদেশের যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখনই ধরা পড়েন।
ধৃতরা দাবি করেছেন, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই ভারতে বাস করা বাংলাদেশিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যে সব বাংলাদেশিদের নথিপত্রের ঠিক নেই, তাঁরা রীতিমত বেকায়দায় পড়েছেন। তাই তাঁরা এখন নিজেদের ভিটে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন। পুলিস জানিয়েছে, আজ সীমান্তে ধরা পড়া ৪৫ জন বাংলাদেশিকে বসিরহাট আদালতে তোলা হবে।
প্রসঙ্গত, গতকাল সকালেও স্বরূপনগর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হাকিমপুর তারালি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে থেকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় যাওয়ার সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা পাকড়াও করেন ১২ জনকে। পাকড়াও করে তাঁদের স্বরূপনগর থানার হাতে তুলে দিলে পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করে। গতকাল ধৃত ১২ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ৩ জন শিশু ছিল।
