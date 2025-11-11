English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: ভোটার কার্ড-লিস্ট, ২ জায়গায় ২ পদবী! SIR শুরু হতে নাম-আতঙ্কেই বৃদ্ধ শেষ করলেন নিজেকে...

SIR death in South Dinapur: বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছিলেন, কী করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তার জন্য। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিস। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 11, 2025, 03:51 PM IST
ছবি সৌজন্যে শ্রীকান্ত ঠাকুর

শ্রীকান্ত ঠাকুর: ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু (SIR In Bengal)! ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ (SIR deaths in Bengal)। মৃতের নাম ওছমান মন্ডল। বয়স ৬৫ বছর। মৃতের পরিবার এবং তৃণমূলের দাবি, SIR চালু হওয়ার (Bengal SIR) পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন কুমারগঞ্জ থানার ডাঙ্গার আগাছা এলাকার বাসিন্দা ওছমান মন্ডল (৬৫)। সোমবার গভীর রাতে বাড়ির মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। 

পরিবারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কের কারণেই আত্মহত্যা করেছেন ওছমান। কারণ ওছমানের ভোটার কার্ডে ওছমান মন্ডল নাম থাকলেও ভোটার লিস্টে  রয়েছে ওছমান মোল্লা নাম। যা নিয়ে তিনি মানসিকভাবে প্রচণ্ড অস্থির, উদ্বেগে ও আতঙ্কে ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছিলেন, কী করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তার জন্য। সকলে আশ্বাস দিলেও তিনি নিজে আশ্বস্ত হতে পারেননি৷ যার কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। 

বিষয়টি জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা। তাঁরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও বিজেপি তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, কী কারণে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখা দরকার৷ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিস। তবে SIR আতঙ্কে মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর তরজা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবারই নদিয়ার তাহেরপুরে BLO নদিয়ার তাহেরপুরে SIR ফর্ম দিয়ে যেতেই হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু হয় বৃদ্ধ শ্যামল কুমার সাহার। এক্ষেত্রেও SIR আতঙ্কেই তাঁর মৃত্যু বলে পরিবারের দাবি। ৩০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন শ্যামল কুমার সাহা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বা তাঁর পরিবারের কারও নামও নেই। সেই নিয়েই আতঙ্কে ভুগছিলেন। বাড়িতে এসে BLO SIR-র ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন শ্যামল কুমার সাহা। শেষে মৃত্যু হয় তাঁর। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

