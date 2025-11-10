SIR In Bengal: 'ছেলেরা মোটা ডান্ডা ও মেয়েরা ঝাঁটা-আঁশবটি নিয়ে বুথ আগলান',বেলাগাম বিজেপি বিধায়ক, চড়ছে SIR-পারদ...

SIR In Bengal: 'ছেলেরা মোটা ডান্ডা ও মেয়েরা ঝাঁটা-আঁশবটি নিয়ে বুথ আগলান',বেলাগাম বিজেপি বিধায়ক, চড়ছে SIR-পারদ...
Bengal SIR Controversy: বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ঝরিয়া গ্রামে SIR সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয় বিজেপির তরফ থেকে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। আর তারপর সেখানেই...
মৃত্যুঞ্জয় দাস: SIR সহায়তা কেন্দ্রে গিয়ে ছেলেদের ডান্ডা এবং মেয়েদের ঝাঁটা ও বঁটি দিয়ে ভোট কেন্দ্র আগলানোর নিদান বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানার (BJP MLA Niladri Sekhar Dana)। বিধায়কের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে, পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের। এই ঘটনাকে ঘিরে ছড়িয়েছে বিতর্ক। বাংলায় SIR-এর শুরু থেকেই ইতিমধ্যেই অনেক বিতর্ক দানা বেঁধেছে (SIR In Bengal)। কোথাও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে ফর্ম বিলির অভিযোগ তো কোথাও বিএলও-দের শাসকদলের কর্মীদের চমকানি ধমকানির অভিযোগ। এবার বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি বিধায়ক।
প্রসঙ্গত বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ঝরিয়া গ্রামে একটি এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয় বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের তরফ থেকে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। সেই সহায়তা কেন্দ্রে এনুমারেশন ফিলআপ করার পাশাপাশি গ্রামের মহিলা ও পুরুষদের উদ্দেশে বুথ আগলানোর নিদান দিলেন বিজেপি বিধায়ক।
বিধায়ক বলেন 'ভোটের দিনে যদি কোনও তৃণমূলের ভূত ভোট লুট করতে আসে, ছেলেরা মোটা ডান্ডা ও মেয়েরা ঝাঁটা এবং আঁশবটি নিয়ে তা প্রতিহত করবেন।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও বিধায়ক তাঁর নিজের বক্তব্যেই অনড় থাকেন। বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক ছড়াতেই পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল শিবির। তৃণমূলের বাঁকুড়া শহর সভাপতি শিবাজী ব্যানার্জি জানান,'বিজেপি দলের এটাই কালচার। তাই গ্রামের মানুষকে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছে। বিগত ভোটগুলোতে বিজেপি গোহারা হেরেছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও এই বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'
বিষয় যাই হোক না কেন নির্বাচন কমিশন রাজ্যব্যাপী SIR প্রক্রিয়া শুরুর থেকেই চড়েছে রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ। এখন পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও কতটা বৃদ্ধি পায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।
