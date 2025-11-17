English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR in Bengal: বাংলায় এসআইআর নিয়ে বড় সমস্যা? BLO-রা বলছেন...কী হবে এবার?

SIR in Bengal Enumeration form Digitisation: কমিশনের নির্দেশ নিয়ে আপত্তি এসেছে বিএলও-দের একাংশের কাছ থেকেই। BLO-দের মতে, SIR চলাকালীন কমিশনের নির্দেশের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে কেবল বিএলওদের মধ্যেই নয়, ভোটারদের মধ্যেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 17, 2025, 11:58 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের সিইও (CEO) মনোজ কুমার আগরওয়াল, ২৬ জন জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন (SIR in Bengal)। আর তাতেই উঠে আসে এক 'বড় সমস্যা'! পশ্চিমবঙ্গে SIR নিয়ে এই 'বড় সমস্যা'র কথা তুলে ধরেছেন বিএলওরা। তাঁরা'অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কাজের চাপ' (unmanageable workload) উল্লেখ করে সময়সীমা (Deadline) বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ডেটা এন্ট্রির জন্য সহায়তাও (assistance in data entry) চেয়েছেন। 

অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কাজের চাপ
BLO-দের একাংশ পশ্চিমবঙ্গের SIR নিয়ে ((Special Intensive Revision-SIR) ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গণনা পর্বের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানায় ও অনলাইন ডেটা এন্ট্রিতে সহায়তার জন্য ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের নিযুক্ত করারও দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, এটাও বলা হয়েছে যে বিএলওদের সংগৃহীত যে কোনও ভুল তথ্য সম্পাদনা করার বিকল্পও থাকতে হবে। BLO-দের মতে, SIR চলাকালীন কমিশনের নির্দেশের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে কেবল বিএলওদের মধ্যেই নয়, ভোটারদের মধ্যেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ডেডলাইন বাড়ানোর দাবি
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কার্যালয়ের সূত্র অনুযায়ী, বুথস্তরের অফিসারদের দ্বারা সংগৃহীত এনুমারেশন ফর্মের (Enumeration Form) ডিজিটাইজেশন (Digitisation) প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৫০ লক্ষ ফর্মের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েও গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের (Election Commission of India) নির্দেশ, এই কাজ আরও দ্রুত করতে হবে এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে তা শেষ করতে হবে। যা নিয়েই আপত্তি এসেছে বিএলও-দের একাংশের কাছ থেকে। তাঁরা এই সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাংলায় পুরোদমে চলছে এসআইআর (SIR)। পশ্চিমবঙ্গে তিন-স্তরীয় এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপের কাজ। তারপর ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। এরপর সেই তালিকা ফের দাবির ভিত্তিতে শুনানি ও সংশোধনের পর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। পুরো প্রক্রিয়াটি আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।   উল্লেখ্য, এর আগে পশ্চিমবঙ্গে শেষবার এসআইআর অনুষ্ঠিত হয়েছিল  ২০০২ সালে।

কমিশনের প্রতিনিধি দল
এসআইআর প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করার জন্য মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের (ECI) চার সদস্যের একটি দল পশ্চিমবঙ্গে আসছে। চার সদস্যের দলে থাকবেন উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, ইসিআই-এর দুই প্রধান সচিব এস বি জোশী ও মলয় মল্লিক এবং উপ-সচিব অভিনব আগরওয়াল। ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তাঁরা। কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে SIR-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

