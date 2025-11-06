English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dumdum Slum Bangladeshi: ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়েছে বলেও দাবি ওই অঞ্চলের এক বাসিন্দার। রাতের অন্ধকারেই সবাই ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 6, 2025, 02:23 PM IST
SIR in Bengal: নিউটাউনের পর দমদমের 'সাঁপুই পাড়া'! SIR আতঙ্কে রাতারাতি উধাও সব...

সৌমেন ভট্টাচার্য: নিউটাউনের 'মাসুদ বস্তি'র পর এবার দমদমের 'সাঁপুই পাড়া' (Dumdum)। SIR আতঙ্কে ফাঁকা দমদমের সাঁপুই পাড়া (SIR in Bengal)। রাতের অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে রীতিমতো পালিয়েছে সব সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। 

SIR ঘোষণা হতেই আতঙ্ক (SIR in Bengal)! আর সেই আতঙ্কের জেরে রাতের অন্ধকারেই বহু মানুষ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনই চিত্র ধরা পড়ছে। সেই চিত্র অন্যথা হল না দমদম সাঁপুই পাড়াতেও। ওই অঞ্চলে একটি কলোনিতে প্রায় ৭০টি ঘর রয়েছে। সেই ঘরগুলির মধ্যে প্রায় ১০টি ঘরের বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে রীতিমতো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে (Bengal SIR)। 

ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দাবি, মূলত দুই সম্প্রদায়ের মানুষ চলে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের এক বাসিন্দা সিদ্দিকী বিশ্বাস ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে (Bangladeshi) পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়েছে বলেও দাবি ওই অঞ্চলের এক বাসিন্দার। রাতের অন্ধকারেই সবাই ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন বলে দাবি বাসিন্দাদের। প্রসঙ্গত, গতকালই সামনে আসে নিউটাউনের বস্তি ফাঁকা হয়ে যাওয়ার খবর। 

জানা যায়, রাতারাতি প্রায় গোটা বস্তিটাই খালি হয়ে গিয়েছে।  SIR আতঙ্কে নিউটাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা। এমনই ছবি ধরা পড়ে নিউটাউন ইকোপার্ক ৬ নাম্বার গেট সংলগ্ন বস্তি এলাকায়। প্রায় হাজারের ওপরে ঝুপড়ি ঘর রয়েছে ওই বস্তিতে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মানুষও ছিল। SIR ঘোষণা হতেই যাঁরা ঘরে তারা মেরে রাতারাতি উধাও হয়ে গিয়েছেন। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
SIR in BengalBengal SIRWest Bengal Assembly Election 2026Dumdum SlumBangladeshi
