Bengal SIR Hooghly housewife death: বাবা, মায়ের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল। কিন্তু আশার নাম ছিল না। পারিবারিক বিবাদে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আশার। এই পরিস্থিতিতে কী হবে এই চিন্তায় শিশুকন্যাকে নিয়েই বিষ পান আশার....

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 10, 2025, 05:02 PM IST
SIR in Bengal: SIR কাড়ল মা-কে! আতঙ্কে মেয়েকে নিয়েই বিষপান, মৃত্যু গৃহবধূর! যমে-মানুষে টানাটানি ৬ বছরের খুদেকে নিয়ে...
আশা সরেন (ছবি সৌজন্যে বিধান সরকার)

অয়ন শর্মা ও বিধান সরকার: আতঙ্কের নাম SIR! আর সেই SIR আতঙ্কেই আরও এক মৃত্যু (SIR in Bengal)। SIR আতঙ্কে ৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে শনিবার বিষ খেয়ে নিয়েছিলেন হুগলির ধনিয়াখালির বাসিন্দা আশা সরেন (SIR deaths in Bengal)। SIR আতঙ্কে মেয়েকে নিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ২৭ বছরের গৃহবধূ আশা (Bengal SIR)। তারপর থেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিল মা-মেয়ে। আজ দুপুরে মৃত্যু হয় মা আশার। আর ওদিকে ৬ বছরের মেয়ে...

কেমন আছে ৬ বছরের শিশুটি?
হাসপাতাল সূত্রে খবর, শিশুটির অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তার ডায়ালিসিস শুরু হচ্ছে। ৮ তারিখ মা-মেয়ে দুজনকেই এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেইন ব্লকের তিন তলায় আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন আশা। চিকিৎসকরা ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মৃত্যুসংবাদ আসার পরই হাহাকার হুগলিতে। 

বাড়ির পাশেই SIR-এর ক্যাম্প বসেছিল। বাবা, মায়ের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল। কিন্তু আশার নাম ছিল না। যদিও বাবা রবীন মুর্মু মেয়েকে বোঝান যে, তাঁর নাম ২০০২-এর তালিকায় না থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু সেই থেকে আতঙ্ক ছড়ায়। পারিবারিক বিবাদে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আশার। এই পরিস্থিতিতে কী হবে এই চিন্তায় শিশুকন্যাকে নিয়ে বিষ পান করেন ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত সোমসপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কানানদী এলাকার বাসিন্দা আশা।

শনিবার সকালে এই ঘটনার পর ধনিয়াখালি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার হয় আশা ও তাঁর মেয়ের। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায়, শনিবারই মা-মেয়েকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বছর দশেক আগে হরিপালে বিয়ে হয়ছিল আশার। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের জেরে গত ৬ বছর ধরে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকেন আশা। বাপের বাড়ির সকলেই এসআইআর ফর্ম পেয়েছেন। শুধু ফর্ম পাননি আশা। আর সেই থেকেই ঘিরে ধরে আতঙ্ক আর তা থেকেই অবসাদ।

আরও পড়ুন, Faridabad 360 KG RDX Found: ডাক্তাররাই জঙ্গি! বড়সড় নাশকতার চক্র ফাঁস! মিলল ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক, AK-47 আর ৮৩ রাউন্ড... ভয়ংকর!

আরও পড়ুন, Drishyam Inspired Murder: ৪ বার দৃশ্যম দেখে স্ত্রীকে খুন দুশ্চরিত্রের! গলা টিপে মেরে চুল্লিতে পুড়িয়ে নদীতে ছাই ভাসিয়ে কেঁদেকেটে...

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

