SIR in Bengal: SIR-এর বিরোধিতায় খোদ BLO! 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই আজব যুক্তি...চরমে বিতর্ক...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের SIR বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেন পেশায় শিক্ষক প্রসেনজিৎ সাহা নামে ওই BLO। সেখানেই তাঁকে দেখা যায় মাইক হাতে কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিতে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 1, 2025, 02:59 PM IST
বিশ্বজিৎ মিত্র: যে SIR-এ BLO-দের নিয়েই সামনে আসছে নানাবিধ বিতর্ক! এবার সেই SIR-এর বিরোধিতায় সরব খোদ বিএলও! আর এবারও ঘটনাস্থল সেই নদিয়া। নদিয়ার শান্তিপুরের এক বিএলও-র ভূমিকা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। নাম প্রসেনজিৎ সাহা।

অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে SIR সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানোর দায়িত্বে থাকা প্রসেনজিৎ সাহা ওই বিএলও-ই প্রকাশ্যে SIR ও NRC-র বিরোধিতা করেছেন। সম্প্রতি শান্তিপুর জন উদ্যোগ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের SIR বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেন পেশায় শিক্ষক প্রসেনজিৎ সাহা নামে ওই BLO। সেখানেই তাঁকে দেখা যায় মাইক হাতে কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিতে। প্রসেনজিৎ সাহা ১৯৬ নম্বর বুথের BLO।

বিষয়টি সামনে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। দলের নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র সোমনাথ কর প্রশ্ন তুলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেই SIR-এর বিরোধী, তিনি কীভাবে নিরপেক্ষভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কমিশনের কাজ করবেন? যদিও 'বিতর্কিত' BLO প্রসেনজিৎ সাহার দাবি, তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও সরকারি দায়িত্ব আলাদা। 

প্রসঙ্গত, এর আগে নদিয়ার চাকদা ও শান্তিপুরেও বিএলও-দের নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। দেখা গিয়েছে, নদিয়ার চাকদার ৩২২ জন BLO-এর মধ্যে ১৩ জন BLO-এরই নাম নেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। শান্তিপুর ব্লকেও এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে BLO হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর নিজেরই নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়! আরও আশ্চর্যের বিষয়, সেই তালিকায় তাঁর পরিবারেরও কারও নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। 

পাশাপাশি, বাঁকুড়ায় দেখা গিয়েছে হিন্দু গ্রামের ভোটার তালিকায় শুধুই মুসলিম নাম! বাঁকুড়ার শ্যামপুর গ্রামের ২৮৫ নম্বর বুথে মোট ভোটার ১০৪৬ জন। ভোটার তালিকায় (Voter List) একের পর এক সংখ্যালঘু ভোটারের নাম! কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে কোনওদিন কোনও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল না। শুধু জেলায় নয়, BLO বিতর্ক খাস কলকাতাতেও!

২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই কলকাতার রাজারহাট নিউটাউনে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক BLO-র। শুধু যে তাঁর নিজের নেই, তাই নয়, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তাঁর বাবা মায়েরও। বিতর্ক ছড়াতেই BLO বাদল চন্দ্র হালদারের পালটা যুক্তি, "প্রশাসন আমাকে BLO করেছেন। কীভাবে করেছেন সেটা তারা বলতে পারবেন। স্বেচ্ছায় আমি BLO হইনি।" 

