Zee News Bengali
SIR in Bengal: ২০০২-এর সঙ্গে মিলছে মাত্র ৩২% নাম! বাংলায় SIR শুরুতেই হইচই... প্রথমদিন ফর্ম বিলি হল ৭০ লাখ...

West Bengal Assembly Election 2026 SIR: পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্যে এসআইআর মনিটরিং কন্ট্রোল রুমও চালু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গতকাল থেকে শুরু হওয়া এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপের কাজ চলবে মাসব্যাপী। বাংলায় শেষ SIR ২০০২ সালে হয়েছিল। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 5, 2025, 11:41 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় SIR শুরু হতেই জোর শোরগোল (SIR in Bengal)! মাত্র ৩২% নাম পাওয়া গেল ২০০২ -এর ভোটার তালিকায় (2002 Voter List)! আর তাই নিয়েই শুরু হয়েছে হইচই। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার SIR শুরুর প্রথম দিন BLO-রা রাজ্যজুড়ে ভোটার গণনাপত্র বিলি করেছেন ৭০ লাখের বেশি। বেলা ১২টার মধ্যেই ৪ লক্ষ ভোটার গণনাপত্র বিলি করা হয়ে গিয়েছিল। বিকেল ৪টের মধ্যে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ লাখে (Bengal SIR)। প্রথম দিনের নিরিখে যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও আশাব্যাঞ্জক বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)। 

সেইসঙ্গে গতকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্যে এসআইআর মনিটরিং কন্ট্রোল রুমও চালু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। ফলে আজ দ্বিতীয় দিন থেকে এই কাজে আরও গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করায় BLO-দের আত্মবিশ্বাস বাড়বে বলেও আশাবাদী কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে সমস্ত ভোটারকে ভোটার গণনাপত্র বিলি করে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল থেকে শুরু হওয়া এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপের কাজ চলবে মাসব্যাপী। তারপর খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। খসড়া তালিকা ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। এই খসড়ার ভিত্তিতে আপনি আপনার দাবি জানাতে পারবেন। এরপর জারি করা হবে নোটিস। তারপর চলবে যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। 

এখন জানা যাচ্ছে, মাত্র ৩২.০৬% নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকা এবং বর্তমান ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলেছে। উল্লেখ্য, বাংলায় শেষ SIR ২০০২ সালে হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কার্যালয় সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭৬.৬ মিলিয়ন। এখনও পর্যন্ত করা ম্যাপিং এবং ম্যাচিংয়ের ভিত্তিতে ২ কোটি ৪৬ লক্ষেরও কম ভোটার পাওয়া গিয়েছে, যাঁদের নাম বা তাঁদের বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। এখন SIR-এর মাধ্যমে ম্যাপিং এবং ম্যাচিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হওয়ার পরে এই চূড়ান্ত সংখ্যা ভিন্ন হবে বলেই আশাবাদী কমিশন।

 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

SIR in BengalBengal SIRWest Bengal Assembly Election 20262002 Voter list
