English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: BIG BREAKING! SIR নিয়ে কড়া কমিশন! আজ বিকালের মধ্যেই নিতে চলেছে 'বড়' পদক্ষেপ...

Election Commission Bengal SIR update strict action against BLO: বহু BLO-র বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। বেশ কয়েকজন BLO-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 14, 2025, 11:24 AM IST
SIR in Bengal: BIG BREAKING! SIR নিয়ে কড়া কমিশন! আজ বিকালের মধ্যেই নিতে চলেছে 'বড়' পদক্ষেপ...
নিজস্ব ছবি

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বড় খবর! SIR নিয়ে (SIR in Bengal) এবার আরও কড়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)। কমিশন সূত্রে খবর, একাধিক বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর (West Bengal State Election Commission)। বহু BLO-র বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। শুক্রবার বিকালের মধ্যেই শাস্তির মুখে পড়তে পারেন বেশ কিছু বিএলও। বেশ কয়েকজন BLO-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই খবরে আসে এক বিএলও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার বদলে তিস্তা বাঁধের উপর বসে এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) বিলি করছেন। আবার কোথাও পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

প্রসঙ্গত বুধবারই জানা যায় যে শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration form) বিলির কাজ শেষ (SIR in Bengal) করতে চলেছেন BLO-রা। কারণ, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের (Election Commission of India) মধ্যে আলোচনায় শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন‌ ফর্ম বিলি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহেই ফের রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। 

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর-এর কাজ (Bengal SIR) খতিয়ে দেখতেই রাজ্যে আসছে প্রতিনিধি দল। ভোটার তালিকা (Voter List) যেন একেবারে স্বচ্ছ থাকে! মূলত সেদিকেই কড়া দৃষ্টি নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেই কমিশনের প্রতিনিধিরা বাংলায় আসছেন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর (Election Commission of India)। এবার মূলত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেই থাকার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের।

প্রসঙ্গত, শুরুর ৮ দিন পর, বুধবার, SIR সংক্রান্ত একটি বড় ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন! কমিশন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ না করলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে নাম। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, বর্তমানে যেসব রাজ্যে SIR হচ্ছে সেখানে, সেখানে নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে প্রথমবার, খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে আরও একটি তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন। যেখানে যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না, তাদের নাম উঠবে। 

এই প্রথমবার খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই থাকবে আরও একটি তালিকা (SIR new list)। বিহার SIR-এর সময় এটা ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নির্বাচন কমিশন এবারই প্রথম এই তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেককেই দেওয়া হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম। যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন, তাঁদের নাম উঠবে খসড়া ভোটার তালিকায়। আর যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না, তাদের নাম উঠবে পাশের তালিকায়।

অর্থাৎ খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List) থেকেই বাদ চলে যাবে তাঁদের নাম, যাঁরা ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না। পাশাপাশি নতুন ওই তালিকায় লেখা থাকবে, কী কারণে নাম বাদ গেল তাও। অর্থাৎ কোনও মৃত ভোটার, যিনি এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) জমা দিতে পারবেন না, তাঁর নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এই প্রথমবার জীবিত ভোটারের পাশাপাশি, মৃত-ভুয়ো ভোটারের নামেরও তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন।

৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা  প্রকাশ করা হবে। তার পাশেই থাকবে নতুন এই তালিকা। আর সেই তালিকা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার বা অন্য কোথাও চলে হয়ে যাওয়া ভোটারের নাম। ফলে আরও স্বচ্ছ হবে ভোটার তালিকা। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) আগে যে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করাই নির্বাচন কমিশনের এখন পাখির চোখ!

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই, বাবা কিংবা দাদুর নামও গায়েব, তাহলে...?

আরও পড়ুন, আপনার বাড়িতে BLO এল কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: শুরুর ৮ দিন পর SIR নিয়ে বড় ঘোষণা! ফর্ম ফিল-আপ না করলেই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIR in BengalBengal SIRWest Bengal Assembly Election 2026Voter listElection CommissionBLO
পরবর্তী
খবর

Big Update on SIR in Bengal: এনুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন? সোমবারই জমা দেওয়ার শেষ দিন, না হলে লিস্টে নাম থাকবে না! যদিও...
.

পরবর্তী খবর

IRCTC New Rules For Kids Below 5 Years: বাচ্চাদের ট্রেনে কোনও টিকিটই লাগবে না, রেলের নতুন ন...