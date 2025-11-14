SIR in Bengal: BIG BREAKING! SIR নিয়ে কড়া কমিশন! আজ বিকালের মধ্যেই নিতে চলেছে 'বড়' পদক্ষেপ...

SIR in Bengal: BIG BREAKING! SIR নিয়ে কড়া কমিশন! আজ বিকালের মধ্যেই নিতে চলেছে 'বড়' পদক্ষেপ...
Election Commission Bengal SIR update strict action against BLO: বহু BLO-র বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। বেশ কয়েকজন BLO-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর।
অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বড় খবর! SIR নিয়ে (SIR in Bengal) এবার আরও কড়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)। কমিশন সূত্রে খবর, একাধিক বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর (West Bengal State Election Commission)। বহু BLO-র বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। শুক্রবার বিকালের মধ্যেই শাস্তির মুখে পড়তে পারেন বেশ কিছু বিএলও। বেশ কয়েকজন BLO-র বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে সিইও দফতর। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই খবরে আসে এক বিএলও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার বদলে তিস্তা বাঁধের উপর বসে এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) বিলি করছেন। আবার কোথাও পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে।
প্রসঙ্গত বুধবারই জানা যায় যে শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration form) বিলির কাজ শেষ (SIR in Bengal) করতে চলেছেন BLO-রা। কারণ, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের (Election Commission of India) মধ্যে আলোচনায় শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহেই ফের রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর-এর কাজ (Bengal SIR) খতিয়ে দেখতেই রাজ্যে আসছে প্রতিনিধি দল। ভোটার তালিকা (Voter List) যেন একেবারে স্বচ্ছ থাকে! মূলত সেদিকেই কড়া দৃষ্টি নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেই কমিশনের প্রতিনিধিরা বাংলায় আসছেন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর (Election Commission of India)। এবার মূলত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেই থাকার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের।
প্রসঙ্গত, শুরুর ৮ দিন পর, বুধবার, SIR সংক্রান্ত একটি বড় ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন! কমিশন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ না করলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে নাম। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, বর্তমানে যেসব রাজ্যে SIR হচ্ছে সেখানে, সেখানে নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে প্রথমবার, খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে আরও একটি তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন। যেখানে যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না, তাদের নাম উঠবে।
এই প্রথমবার খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গেই থাকবে আরও একটি তালিকা (SIR new list)। বিহার SIR-এর সময় এটা ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নির্বাচন কমিশন এবারই প্রথম এই তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেককেই দেওয়া হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম। যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন, তাঁদের নাম উঠবে খসড়া ভোটার তালিকায়। আর যাঁরা এই ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না, তাদের নাম উঠবে পাশের তালিকায়।
অর্থাৎ খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List) থেকেই বাদ চলে যাবে তাঁদের নাম, যাঁরা ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন না। পাশাপাশি নতুন ওই তালিকায় লেখা থাকবে, কী কারণে নাম বাদ গেল তাও। অর্থাৎ কোনও মৃত ভোটার, যিনি এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) জমা দিতে পারবেন না, তাঁর নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এই প্রথমবার জীবিত ভোটারের পাশাপাশি, মৃত-ভুয়ো ভোটারের নামেরও তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন।
৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তার পাশেই থাকবে নতুন এই তালিকা। আর সেই তালিকা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার বা অন্য কোথাও চলে হয়ে যাওয়া ভোটারের নাম। ফলে আরও স্বচ্ছ হবে ভোটার তালিকা। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) আগে যে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করাই নির্বাচন কমিশনের এখন পাখির চোখ!
