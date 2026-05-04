West Bengal Assembly Election 2026 Results: মুসলিম-মহিলা-মতুয়া ভোট, রং বদলে দিল বঙ্গ রাজনীতির?

West Bengal Assembly Election 2026 Results: মুসলিম-মহিলা-মতুয়া ভোট, রং বদলে দিল বঙ্গ রাজনীতির?
West Bengal Assembly Election 2026 Results: পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে দীর্ঘ সময় ধরে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে মহিলা ভোট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এসআইআর যে বড় ফ্যাক্টর তা নিয়ে অনেক আগে থেকেই আলোচনা চলছিল রাজ্য রাজনীতিতে। কারণ যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু মানুষের নাম এবার ভোট দিতে পারলেন না তাদের অধিকাংশই তৃণমূলের ভোটার। তবে ব্যতিক্রম মতুয়া ভোট। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ উত্তর-দক্ষিণ, গাইঘাটা, বাগদা, রানাঘাট উত্তর পূর্বে যেসব এসাকায় মতুয়া ভোটার রয়েছেন সেখানেই জনাদেশের প্রবণতা বিজেপির দিতেই। সম্ভবত ওইসব আসনে বিজেপিতেই জিততে চলেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ভোট। মনে করা হতো মমতার ভোট ব্যাংকের একটি বড় অংশ হল মহিলারা। সেই ভোট ব্যাংকেও ভাগ বসিয়েছে বিজেপি। আপাতদৃষ্টিতে এমনটাই মনে করা হচ্ছে।
প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকালকে বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করে বিজেপি বরং বেকারত্ব, দুর্নীতির অভিযোগ এবং সুশাসনের অভাবের মতো বিষয়গুলোকে সামনে রেখে জনমত নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করেছে। সাধারণ বাঙালিদের ক্ষোভের অন্যতম বড় কারণ হল তোলাবাজির অভিযোগ। অন্যদিকে, তৃণমূলের এসআইআর ইস্যু তেমন ছাপই ফেলতে পারেনি ভোটারদের মধ্যে।
বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হল 'বহিরাগত' তত্ত্ব। একের পর এক নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপিকে এমন একটি উত্তর ভারতীয় দল হিসেবে তুলে ধরেছে, যারা বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বোঝে না। এমনকি বারবার দাবি করা হয়েছে যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যের তালিকায় হস্তক্ষেপ করবে।
তবে বিজেপি অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই প্রচারের মোকাবিলা করেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, বাংলায় মাছ ও মাংস খাওয়ার সংস্কৃতি বজায় থাকবে। তবে ভোটাররা তৃণমূল বিরোধিতা ছাড়া আর অন্যকিছই ভাবেনি।
মহিলা ভোট
পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে দীর্ঘ সময় ধরে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে মহিলা ভোট।
গত ১০ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের জন্য একাধিক বড় কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচি এবং 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প, যা মেয়েদের পড়াশোনায় সাহায্য করে এবং বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা রাখে।
তবে এবারের নির্বাচনে বিজেপি নারী নিরাপত্তাকে প্রধান ইস্যু করে তুলেছে। বিশেষ করে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে তারা সামনে এনেছে। এমনকি বিজেপি ওই নির্যাতিতার মা-কে পানিহাটি আসন থেকে প্রার্থীও করেছিল। তিনি জয়ীও হয়েছেন।
পাশাপাশি, বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলার মহিলাদের জন্য অনেক বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে—ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ৩,০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে, বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা মিলবে, সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে এবং নারী নিরাপত্তার জন্য আলাদা পুলিশ স্টেশন ও 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' গঠন করা হবে। এইসবই নিয়েছে ভোটদাতারা।
পরিযায়ী শ্রমিক, মুসলিম এবং মতুয়া ভোট
নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া তিনটি বড় শক্তি ছিল— পরিযায়ী শ্রমিক, মুসলিম এবং মতুয়া ভোট।
সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালের নির্বাচনে মুসলিম প্রধান (যেখানে সংখ্যাতত্ত্ব ৩০ শতাংশের বেশি) ৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৫টিতেই তৃণমূল জয়ী হয়েছিল।
তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলোতে সমীকরণের বড় পরিবর্তন দেখা গেছে। নির্বাচনের আগে এই এলাকাগুলোতে উন্নয়ন, ভোটার তালিকায় অসংগতি এবং প্রশাসনের কাজ নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, যার সুবিধা পেয়েছে বিজেপি। এছাড়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটও তৃণমূলের বিপক্ষে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ভয়ে এবার প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে এসে ভোট দিয়েছেন।
অন্যদিকে ছিল মতুয়া ভোট। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত এই গোষ্ঠীটি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির বড় ভোটব্যাঙ্ক। তাদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন বিজেপিকে জয়ের দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। এবার দেখা যাচ্ছে সেই মতুয়া ভোটেও কোনও হেরফের হয়নি। বিজেপির পক্ষেই গিয়েছে তাদের ভোট।
