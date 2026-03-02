SIR in Bengal: 'সন্দেহজনক ভোটার যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল কমিশন, আমাকেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল'

SIR in Bengal: 'সন্দেহজনক ভোটার যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল কমিশন, আমাকেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল'
SIR in Bengal: রজতবাবুর অভিযোগ, এর প্রভাব শুধু আমার জীবনে নয়, আমার পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের উপরেও পড়বে
অরূপ লাহা: নির্বাচন কমিশনব যেসব নথি চেয়েছিল সেসব দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এসআইআর এর প্রকাশিত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। কোনও কোনও মহল থেকে এমনও অভিযোগ উঠছে যে বিচারাধীন বলে যেসব ভোটারদের দেগে দেওয়া হয়েছে তাদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাবে তার বাইরেও তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এসআইআর এর জন্য় নিযুক্ত অবজার্ভাররা।
নির্বাচন কমিশনের তরফে মাইক্রো অবজ়ার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বৈদ্যডাঙার বাসিন্দা রজত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বর্তমানে তিনি ভারতীয় জীবনবিমা কর্পোরেশনের (এলআইসি) মালদা ডিভিশনে ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদে কর্মরত। কমিশনের নির্দেশে তিনি উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে সন্দেহভাজন ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
এসআইআর পর্বের চূড়ান্ত তালিকার প্রথম প্রকাশিত খসড়ায় দেখা যায়, রজতের নিজের নামই ভোটার তালিকা থেকে ‘ডিলিটেড’। মেমারি বিধানসভার ১২৮ নম্বর বুথের ৩৪৩ নম্বরে থাকা তাঁর নাম ও ছবির উপর ‘ডিলিটেড’ শব্দ লেখা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
রজতবাবুর অভিযোগ, “আমাকে কমিশন সন্দেহজনক ভোটারের তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল। কাজের পুরস্কার হিসেবে আমাকেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল। এর প্রভাব শুধু আমার জীবনে নয়, আমার পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের উপরেও পড়বে।”
তিনি জানান, শুনানির সময় তিনি পাসপোর্ট ও কেন্দ্রীয় বিমা সংস্থার পরিচয়পত্র জমা দিয়েছেন। এমনকি অনলাইনে নিজের পাসপোর্টও আপলোড করেছিলেন। তবুও তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবনে রজতবাবুর লড়াইও কম নয়। মাত্র ছয় মাস বয়সে মাকে হারানোর পর তিনি মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন। প্রোজোনি বা উত্তরাধিকার ভোটার হিসেবে তিনি দিদিমার নাম উল্লেখ করেছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে দিদিমার বয়সের ব্যবধান ৩৮ বছর হওয়ায় কমিশন তাঁকে শুনানিতে ডাকে বলে জানা যায়।
উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলায় এসআইআর-পরবর্তী ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ১৭,৯৮৪ জন ভোটার। আরও ৩,৫৩,৬০৮ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন বা বিবেচনাধীন রয়েছে। বাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মেমারি এলাকা। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত মাইক্রো অবজ়ার্ভারের নাম বাদ পড়ার ঘটনায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
