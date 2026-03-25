English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
SIR controversy West Bengal: বেললাইন বাগদা: এবার কোপ বিজেপির ভোটব্যাংকেই, SIR-এ বাদ ১৩ হাজার মতুয়া

SIR controversy West Bengal:  ফেব্রুয়ারিতে SIR যখন চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছিল, তখন কয়েক হাজার মতুয়ার নাম বাদ পড়েছিল।  সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় সংখ্যাটা আরও বাড়ল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 25, 2026, 09:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আশঙ্কা ছিলই। ফের SIR-র কোপে মতুয়ারাই! সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে এবার প্রায় ১৩ হাজার নাম। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR controversy West Bengal: বাবার নাম থাকলে ছেলের কেন থাকবে না? সাপ্লি লিস্টে বাদ ৯৬% নাম, কমিশনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে হইচই

ফেব্রুয়ারিতে SIR যখন চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছিল, তখন কয়েক হাজার মতুয়ার নাম বাদ পড়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার। সোমবার প্রথম দফায় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 'ডিলিটেড' প্রায় ১৩ হাজার। তাঁদের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম ছিল।  সেই নথি দেওয়ার পরও নাম বাদ পড়েছে। অনেকেই নাকি আগে ভোটও দিয়েছেন! এবার কী হবে? বাড়ছে উত্‍কণ্ঠা।

বাগদার পুরাতন হেলেঞ্চা অঞ্চলের  ১৩৩ নম্বর বুথ। চূড়ান্ত তালিকায় এই বুথের ৪২ জনের নাম বাদ গিয়েছিল। ৪৩ জন ছিল 'বিচারাধীন'। সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় বাদ পড়লেন ৪২ জনই। স্থানীয় বাসিন্দা অম্বিক বিশ্বাস বলেন, 'আমার বাবা-মা ঠাকুমা সবাই ২০০২ সাল থেকে ভোট দেয় ৷ আমরা এখানে জন্মেছি, পড়াশোনা করেছি ৷ আমাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হল' ৷  অবিলম্বে ভোটার লিস্টে নাম তোলার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

SIR- বিবেচনাধীন তালিকায় ছিল মোট ৬০ লক্ষ নাম। কমিশন সূত্রে খবর, গতকাল অর্থাত্‍ মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩২ লক্ষ আবেদনে নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। ৪০ শতাংশ নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। সোমবার যে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট বেরিয়েছেন, তাতে ১০ লক্ষের নাম ছিল। এদিন উত্তরবঙ্গে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ঘোষণা  করেছেন, 'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব। আপনাদের শুধু দরখাস্ত করতে হবে'। তিনি বলেন, 'শোনা যাচ্ছে, ২৭ লক্ষের মধ্য়ে ৮ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে'। 

আরও পড়ুন:  SIR Supplimentary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের শেষ খবর: বিচারাধীন তালিকা থেকে নাম বাদ? বুঝবেন কী করে? ফাইনাল লিস্টে নাম উঠল, জানবেন কী করে?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR controversy Bengal 2026Matua voters issueupplementary voter list 2026
পরবর্তী
খবর

SIR controversy West Bengal: বাবার নাম থাকলে ছেলের কেন থাকবে না? সাপ্লি লিস্টে বাদ ৯৬% নাম, কমিশনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে হইচই
.

পরবর্তী খবর

Gold Rate Crash: সোনার দামের রেকর্ড-ভাঙা পতনেই বিপদসংকেত- ফিরবে ২০০৮-এর ১৭৮% ট্রেন্ড, কী ঘটব...