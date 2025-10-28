English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026 SIR: নতুন জেলাশাসকদের অবিলম্বে প্রশিক্ষণ নিতে নির্দেশ। ভোটার তালিকায় নকল ভোটার ধরতেও সফ্টওয়্যার। গণনা ফর্ম পূরণের এক মাসের মধ্যে যদি কোনও ভোটারের... 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 28, 2025, 01:22 PM IST
SIR in Bengal: কোনও কাগজের কাজ নেই! পাঠাতে হবে ডে-টু-ডে রিপোর্ট, রাজ্যে SIR নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR সম্পন্ন করতে কোনওরকম কোনও অসুবিধা হলে আপনাদের পাশে আছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর এবং সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের আশ্বাস দিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর এমনই। 

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সমন্বয়

সূত্রের খবর, প্রথমেই মাথা ঠান্ডা করে কাজ করার পরামর্শ দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner)। তার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলার উপর বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেন (SIR In Bengal)। কোনওরকম ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিতে হবে বলে জানান। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যাঁরা গতকালই নতুন জেলাশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে অবিলম্বে প্রশিক্ষণ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন সিইসি। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ তাঁর। তাঁদের সমস্যা বা অভিযোগ থাকলে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। 

ডে-টু-ডে রিপোর্ট 

মুখ্য নির্বাচন কমিশার ভিডিয়ো কনফারেন্সে বলেন, প্রত্যেক ভোটারকে সাহায্য করতে হবে। একজন বৈধ ভোটারও যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক দিন ডে-টু-ডে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। শেষে তিনি বলেন, SIR গোটা দেশের সম্মান। তাই সবরকমভাবে সমস্ত চেষ্টা করে SIR-এর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। এনুমারেশন ফর্ম ছাপানো যেন সঠিকভাবে হয়। কোনও ভুল যেন না ঘটে।

"নো পেপার ওয়ার্ক"

প্রসঙ্গত, বিহারের SIR থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় দফায় SIR 2.0 হচ্ছে "নো পেপার ওয়ার্ক।" মানে SIR 2.0-তে কোনও কাগজপত্রের কাজ নেই। SIR-এর দ্বিতীয় ধাপের তারিখ ঘোষণা করার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, গণনা ফর্ম পূরণের এক মাসের মধ্যে যদি কোনও ভোটারের নাম পুরনো ও নতুন ভোটার তালিকার মধ্যে না মেলে, তাহলে তাঁদের কেবল ১২টি নথির মধ্যে একটি নথি জমা দিতে হবে। কী সেই ১২টি নথি? বিহারের SIR-এর সময় প্রস্তাবিত ১১টি এবং এখন আধার।

নকল ভোটার ধরতে ডিডুপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার

সিইসি বলেন, পুরনো ও নতুন ভোটার তালিকার ম্যাপিংয়ের সময় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভোটারের নাম শনাক্ত করা হয়েছে। ভোটাররা নিজে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়েও নিজের নাম পরীক্ষা করতে পারবেন। যাদের নাম ও তাঁদের বাবা-মায়ের নাম পুরনো ও নতুন ভোটার তালিকায় নেই, শুধুমাত্র তাঁদেরই নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাগজপত্র জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, ভোটার তালিকায় নকল ভোটার আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ডিডুপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার (Deduplication Software) ব্যবহার করা হবে। যদি কোনও ভোটারের দুটি ভোটার আইডি কার্ড থাকে, তাহলে ডুপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি সেগুলি মুছে ফেলতে পারবে।

অসমে SIR নয়

প্রসঙ্গত দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR হবে। আন্দামান ও নিকোবর, ছত্তীসগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরালা, লক্ষদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। আগামী বছর অসমে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নাগরিকত্বের ভিন্ন নিয়ম থাকায় সেখানে কোনও SIR হবে না।

