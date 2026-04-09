SIR in Bengal: রাজ্যে SIR-র বলি আরও ১: ট্রাইবুনালের লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত্যু বৃদ্ধের, হাঁসখালিতে হাহাকার

SIR in Bengal: রাজ্যে SIR-র বলি আরও ১: ট্রাইবুনালের লাইনে দাঁড়িয়েই মৃত্যু বৃদ্ধের, হাঁসখালিতে হাহাকার
SIR in Bengal: হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনায় আকস্মিকতায় রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। এলাকায় শোকের ছায়া।
বিশ্বজিত্ মিত্র: রাজ্যে SIR-র বলি আরও এক। ট্রাইবুনালে লাইনে দাঁড়িয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া হাঁসখালিতে।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: অনেক ছোটাছুটি করেও ওঠাতে পারেননি লিস্টে নাম, SIR কোপে বাদ পড়া দিদির গঞ্জনার জেরে হতাশায় আত্মঘাতী ভাই
SIR-র ভোগান্তি চরমে। খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম। চূড়ান্ত তালিকায় বেরেনোর পরেও 'বিবেচনাধীন' ৬০ লক্ষ। এখন যাঁদের 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল, তাঁদের অনেকের নামই আবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 'ডিলিটেড'! এই যেমন, নদীয়ার হাঁসখালি থানার বগুলা গাড়াপোতা এলাকার বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় পরিবারের অন্য সদস্যের না থাকলেও, ষাটোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ ও তাঁর এক মেয়ের নাম বাদ পড়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, SIR নাম বাদ পড়লে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে ট্রাইবুনালের আবেদন করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। পরিবার সূত্রে খবর, ট্রাইবুনালে আবেদন করার জন্য আজ, বৃহস্পতিবার সকালে বগুলা থেকে ট্রেনে রানাঘাটে আসেন জীবনকৃষ্ণ। কিন্তু মহকুমাশাসকের দফতরের বাইরে ততক্ষণে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘক্ষণ ট্রাইবুনালে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ। এরপর হঠাত্-ই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শেষে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। ঘটনায় আকস্মিকতায় রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। এলাকায় শোকের ছায়া।
এদিকে অনেক ছোটাছুটি করে দিদির নাম ভোটার লিস্টে তুলতে পারেননি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বাসিন্দা কাবিরুল মোল্লা। পরিবারে অশান্তি চলছিল। দিদি-ভাইয়ের কথা কাটাকাটিও হয়। তারজেরেই কাবিরুল আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।
আরও পড়ুন: Sundarbans New District: 'সুন্দরবন আলাদা জেলা হবে'; মিনাখাঁ থেকে বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
