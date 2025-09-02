SIR: বাংলায় SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বড় আপডেট! কবে-কখন জেনে নিন...

SIR: বাংলায় SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বড় আপডেট! কবে-কখন জেনে নিন...
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পুজোর আগে রাজ্যে শুরু হচ্ছে না এসআইআর (SIR)। সম্ভাবনা, ভাইফোঁটার পর রাজ্যে শুরু হতে পারে এসআইআর। খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে ((Election Commission)।
২০২৬ নির্বাচনের আগে এবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়ল। সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) চলা এক মামলার শুনানিতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর এক তথ্য, যা রাজ্য এবং নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) মধ্যেকার টানাপোড়েনকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। রাজ্যের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ আদালতকে জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন ৮ আগস্ট রাজ্য সরকারকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিসার্চ' (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। এই খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক ও আইনি মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।
সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল:
যখন SIR সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি চলছিল, তখন বিচারপতি সূর্যকান্ত রাজ্যের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন যে পশ্চিমবঙ্গে কি ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে? বিচারপতি যখন মন্তব্য করেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখনও SIR শুরু হয়নি', ঠিক সেই মুহূর্তে রাজ্যের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ কমিশনের পাঠানো চিঠির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান, কমিশনের চিঠিই প্রমাণ করে যে, তারা ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরুর জন্য উদ্যোগী হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা কার্যকর হতে চলেছে।
রাজ্যের বক্তব্য:
এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেন ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ধরা হচ্ছে? কেন ২০২৫ সালের জানুয়ারির তালিকা ধরা হবে না? বিষয়টি উল্লেখ করে মামলাকারীর আইনজীবী গোপালের উদ্দেশে বিচারপতি বাগচীর মন্তব্য, ‘এটা (এসআইআর) প্রথম বারে জন্য করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সকল ভোটার তালিকা বাতিল করা যেত। কিন্তু কমিশন তা করছে না। তারা ২০০৩ সালকে ‘মাইলস্টোন’ হিসাবে ধরে নিচ্ছে।’ বিচারপতি বাগচী মামলাকারীর আইনজীবীকে বলেন, ‘২০০৩ সাল কেন? কেন ২০২৫ সালের জানুয়ারির তালিকা ধরা হবে না? আপনারা এই বিষয়ে সওয়াল করতে পারেন।’
