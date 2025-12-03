English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Anubrata Mandal: 'SIR করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জব্দ হবে! বোকা কোথাকার'

Anubrata Mandal: খয়রাশোল ব্লকের তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় SIR সম্বন্ধীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 3, 2025, 08:37 AM IST
প্রসেনজিত্ মালাকার: এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে ফের নিশানা করলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কো কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। খয়রাশোলে এসআইআর নিয়ে এক আলোচনাসভায় অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমরা জানি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে এমনি লড়াই করা যায় না। মমতা ব্যানার্জি একটা উন্নয়নের কান্ডারী। তা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সাধারণভাবে কোন দল লড়াই করতে পারছে না, তার জন্য ঠিক করল SIR করব।

অসমে এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ওদের উদ্দেশ SIR করে NRC করব। যেটা অসমে করেছিল। ১৯ লক্ষ হিন্দুকে জেলে ভরে রেখেছিল। আর ৫ লক্ষ মুসলমানকে NRC করে জেলে ঢুকিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে উন্নয়নে পারবে না। তার জন্য ভাবল আমি পশ্চিমবাংলায় SIR করে দিই। SIR করলে মমতা ব্যানার্জি জব্দ হবে। ২-৩ কোটি মানুষকে জেলে ভরলেই মমতা ব্যানার্জির সিটটা হাতছাড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীত্ব হাতছাড়া হবে। "বোকা কোথাকার"। এটা জানা নাই যে পশ্চিমবাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে সরাতে চায় না। 

মঙ্গলবার খয়রাশোল ব্লকের তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় SIR সম্বন্ধীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। খয়রাশোল ব্লকের পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, রূপুসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় SIR সমন্দীয় আলোচনা করেন জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক দেবব্রত সাহা, জেলা পরিষদের সদস্য নারায়ণ হালদার সহ এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল BLA দের সঙ্গে কথা বলেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রচুর মহিলা ও পুরুষদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য, রাজ্যে শেষের পথে এসআইআর। এখনওপর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলায় এসআইআর পর্বে মৃত ভোটারের সংখ্যা বেড়ে হল ২২ লক্ষ ২৮ হাজার। এখনও অবধি প্রায় ৯০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর সেই হিসেবে কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত আন-কালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা হল ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই আন-কালেক্টেবল বলতে ঠিক কাদের কথা বলা হচ্ছে। কমিশন আগেই জানিয়েছিল, যারা মৃত, পাওয়া যায়নি বা অনুপস্থিত, পার্মানেন্টলি শিফটেড অর্থাৎ যাঁরা স্থায়ীভাবে সরে গিয়েছে, আগেই এনরোল করা ছিল বা নাম ছিল এবং অন্যান্যদের মিলিয়ে এই আন-কালেক্টেবল।

নীচে দেওয়া তথ্যটি ভোটার তালিকা সংশোধনের রিপোর্ট। নির্বাচন সূত্রে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তাতে, মোট পরিসংখ্যান- 

মৃত : ২২ লক্ষ ২৮ হাজার 

নিখোঁজ বা সন্ধান পাওয়া যায়নি :৬ লক্ষ ৪১ হাজার

স্থানান্তরিত ১৬ লক্ষ ২২ হাজার

দ্বৈত প্রবেশ/ডুপ্লিকেট ১ লক্ষ ৫ হাজার

মোট ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার

