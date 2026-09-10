/ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন নিয়ে বড় খবর, কে জিতছে? সামনে এল মারাত্মক তথ্য

কিরণ মান্না: রাজ্যের আসন্ন দুটো উপনির্বাচন। দিন ঘোষণা হতেই পারদ চড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। আর সেই আবহেই নন্দীগ্রাম-সহ সমস্ত উপনির্বাচনের আসনেই ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিপুল ভোটে জয় নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির কুমার অধিকারী। মানুষ ইতোমধ্যেই বিজেপির পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন দাবি করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, দলীয় প্রয়োজনে এবং দলের স্বার্থে তিনি নিজে নন্দীগ্রামের ময়দানে প্রচারে নামবেন।
নন্দীগ্রামে কী হতে চলেছে?
নন্দীগ্রাম বরাবরই বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র ও প্রেস্টিজ ফাইট। আসন্ন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামের মাটিতে বিজেপির আধিপত্য বজায় রাখতে যে দল কোনও খামতি রাখবে না, শিশির অধিকারীর সাম্প্রতিক বার্তাতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
বিপুল ব্যবধানে জয়ের দাবি: শিশিরবাবুর দাবি, নন্দীগ্রাম-সহ যে তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে, তার প্রতিটিতেই বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করবেন। বিরোধীদের পক্ষে এখানে কোনও জমি অবশিষ্ট নেই।
শিশির অধিকারীর প্রচারের ময়দানে প্রত্যাবর্তন: শারীরিক ও বয়সের কারণ সরিয়ে রেখে নন্দীগ্রামে পদ্মশিবিরের ভিত আরও মজবুত করতে তিনি নিজে সরাসরি মাঠে নেমে জনসংযোগ ও প্রচারে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সক্রিয় বার্তা নিশ্চিতভাবেই পূর্ব মেদিনীপুরের দলীয় কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।
নতুন ও পুরনো কর্মীদের ঐক্যের ফর্মুলা
সদ্য রাজ্য বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নতুন সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন শিশির অধিকারী। দায়িত্ব পেয়েই তিনি সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে ঢেলে সাজানোর বার্তা দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক কৌশল মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে ‘সমন্বয়’-এর ওপর:
অভিমানী ও পুরনো সঙ্গীদের ঘরে ফেরা: শিশিরবাবু জানান, বিজেপির একনিষ্ঠ পুরনো কর্মী এবং নানা কারণে অভিমান করে বসে থাকা পুরোনো সঙ্গীদের খুঁজে বের করে যোগ্য সম্মান দিয়ে মূল ধারায় ফেরাতে হবে।
তৃণমূলের প্রাক্তন সহকর্মীদের যোগাযোগ: বর্ষীয়ান এই নেতার দাবি, অতীতে তৃণমূলে থাকাকালীন যাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকেই বর্তমানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং বিজেপিতে যোগ দিতে আগ্রহী।
সকলকে নিয়ে চলার বার্তা: নতুন ও পুরাতনদের মধ্যে কোনও বিভেদ না রেখে সবাইকে একসাথে দল পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নতুন কর্মী, পুরনো অভিজ্ঞ নেতা এবং দলে আসতে চাওয়া সবাইকে নিয়ে যৌথভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাই তিনি বারবার তুলে ধরেন।
আসন্ন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামের মাটিতে বিরোধীদের কড়া টক্কর দিতে এবং সংগঠনকে সুদৃঢ় করতে শিশির অধিকারীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বিজেপির রণকৌশলকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে। অভিজ্ঞতার ঝুলিকে কাজে লাগিয়ে পুরনো সঙ্গীদের মেলবন্ধন ও নতুন রক্তের সমন্বয়ে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক সমীকরণ আবারও বিজেপির অনুকূলেই থাকবে বলে সম্পূর্ণ আশাবাদী এই বর্ষীয়ান নেতা।
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