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ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন নিয়ে বড় খবর, কে জিতছে? সামনে এল মারাত্মক তথ্য

Nandigram by election: নন্দীগ্রাম বরাবরই বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র ও প্রেস্টিজ ফাইট। আসন্ন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামের মাটিতে বিজেপির আধিপত্য বজায় রাখতে যে দল কোনও খামতি রাখবে না, শিশির অধিকারীর সাম্প্রতিক বার্তাতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:44 PM IST
ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন নিয়ে বড় খবর, কে জিতছে? সামনে এল মারাত্মক তথ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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