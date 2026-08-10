/থানায় ছাত্রীর গায়ে মোমবাতির ছ্যাঁকা! মমতার আমলের পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক চার্জশিট, অভিযুক্ত ওসি-সহ ৪

পিয়ালি মিত্র: পশ্চিম মেদিনীপুরে থানার ভিতরে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় তৎকালীন ওসি সাথী বারিক-সহ ৪ মহিলা পুলিসকর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট SIT-এর। পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি মহিলা থানায় ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগের ঘটনায় তৎকালীন ওসি সাথী বারিক-সহ চার মহিলা পুলিসকর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল বিশেষ তদন্তকারী দল।
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল SIT। সূত্রের দাবি, তদন্তে মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং থানার সিসিটিভি ফুটেজের ফরেনসিক রিপোর্টে অভিযোগের বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণ মিলেছে। অভিযুক্ত পুলিসকর্মীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের অনুমোদনের জন্য SIT-এর তরফে আগের সরকারের আমলে দু’দফায় আবেদন করা হয়েছিল। তবে সেই অনুমোদন মেলেনি বলে সূত্রের দাবি। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফের চার্জশিট পেশের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করে SIT। গত ২৭ জুলাই সেই অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার সাথী বারিক এবং তিন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৫(২), ৩৫১(৩) এবং ৩৪ ধারায় চার্জশিট পেশ করা হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ৫ মার্চ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমালের প্রতিবাদে মেদিনীপুরে বিক্ষোভে নামে কয়েকটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। অভিযোগ, বিক্ষোভরত ছাত্রীদের থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। এমনকি মোমবাতি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ারও গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর এক ছাত্রী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের সত্যতা এবং থানার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে SIT গঠন ও FIR করার নির্দেশ দেয় আদালত।
সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে তৎকালীন রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানালেও সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। বহাল থাকে SIT গঠনের নির্দেশ। পরবর্তীতে আরও এক ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতেও একই বিশেষ তদন্তকারী দলকে তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। সূত্রের খবর, সেই মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ সংক্রান্ত CFSL রিপোর্ট হাতে আসার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
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