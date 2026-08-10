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থানায় ছাত্রীর গায়ে মোমবাতির ছ্যাঁকা! মমতার আমলের পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক চার্জশিট, অভিযুক্ত ওসি-সহ ৪

 SIT chargesheet: এর আগে ২ দফায় অনুমোদন চেয়েও মেলেনি। চার্জশিটে পেশে বার বার আটকায় মমতার সরকার। নতুন সরকার আসতেই সবুজ সংকেত।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:14 PM IST
থানায় ছাত্রীর গায়ে মোমবাতির ছ্যাঁকা! মমতার আমলের পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক চার্জশিট, অভিযুক্ত ওসি-সহ ৪

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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