Kalna road accident: বাবার সঙ্গে আর স্কুলে যাওয়া হল না! ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু ভাইয়ের, দিদিও...ইশশ...

Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
Kalna road accident:  এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে পরীক্ষা চলাকালীন মর্মান্তিক মৃত্যু হল ক্লাস এইটের ছাত্রের।

তনুময় ঘোষাল | Feb 25, 2026
সঞ্জয় রাজবংশী: বাবার সাথে বাইকে চড়ে স্কুলে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল বছর ছয়েকে রেহানের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তার দিদিও। এবার পূর্ব বর্ধমানের কালনা।

পুলিস সূত্রে খবর, কালনার নসরতপুর পঞ্চায়েতের পারুলডাঙা এলাকার বাসিন্দা রাজু দত্ত। তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে রেহান, আর মেয়ে রুহি। ভাই-বোন একই স্কুলে পড়ে। আজ, বুধবার সকালে বাইকে করে ছেলে-মেয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন রাজু।  সমুদ্রগড়ের গৌরাঙ্গপাড়ায় পিছন থেকে এসে একটি ডাম্পার সজোরে ধাক্কা মারে বাইকে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে রেহান ও তার দিদি রুহি।

গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে রেহানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। রুহির অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে পরীক্ষা চলাকালীন মর্মান্তিক মৃত্যু হল ক্লাস এইটের ছাত্রের। নাম, পৃথ্বীরাজ হালদার। শহরের একটি নামী স্কুলের ছাত্র ছিল সে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই আজ বুধবার সকালেও হাসিমুখে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল পৃথ্বীরাজ। সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় অঘটন। জানা গিয়েছে,পরীক্ষার হলে খাতা নিয়ে বসার পরেই হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে খাতার ওপর মুখ গুঁজে পড়ে যায়। সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ স্কুল থেকে বাড়িতে ফোন যায়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, পৃথ্বিরাজ আর নেই।

নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ ওই স্কুলেই পড়াশোনা করত। মৃত ছাত্রের বাবা, পেশায় ব্যবসায়ী রাজকুমার হালদার অভিযোগ করেছেন যে, এই চরম বিপদের মুহূর্তে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও প্রকার সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। একজন দীর্ঘদিনের পড়ুয়ার সঙ্গে স্কুলের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা।

পৃথ্বিরাজ ছিল বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্য। তার এই অকাল প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। কী কারণে পরীক্ষা চলাকালীন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। হৃদরোগ নাকি অন্য কোনও শারীরিক অসুস্থতা— মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

